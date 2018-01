Troppo peperoncino può far male!

In America Centrale, Sud America e Sud Est Asiatico, le donne incinte consumano grosse quantità di peperoncino senza avere, apparentemente, grosse complicazioni. Che sia frutto di un adattamento genetico ambientale? Non ci è dato saperlo, ragion per cui ribadiamo a tutte le future mamme di rispettare un certo "margine di sicurezza".

Se escludiamo le casistiche di cui sopra, la statistica suggerisce che porzioni e frequenze di consumo eccessive di peperoncino possono avere non pochi effetti collaterali.

I fattori del peperoncino che possono interagire negativamente con l'organismo umano sono principalmente di tipo nutrizionale; in particolare:

Capsaicina: responsabile del gusto piccante

Provitamine A: responsabili del colore rosso.

Capsaicina del peperoncino in gravidanza

La capsaicina è un alcaloide in grado di favorire le sensazioni di "piccantezza", calore-bruciore e talvolta dolore, sulle mucose e sulla pelle. Esercita anche un effetto vasodilatante sulla muscolatura liscia vasale arteriosa e capillare.

In molti sostengono che la capsaicina del peperoncino favorisca l'insorgenza e l'aggravamento dei disagi al plesso emorroidario, situato tra l'ano ed il retto; le evidenze a riguardo sono tuttavia abbastanza deboli. È invece plausibile che ipersensibilizzi le mucose aumentando la sofferenza in caso di patologie preesistenti, come l'ingrossamento del plesso emorroidario o la formazione di ragadi sanguinanti. Alcuni soggetti affetti da colon irritabile, dopo aver mangiato peperoncino, vanno incontro a diarrea mentre altri a stipsi.

Durante la gravidanza l'organismo della gestante subisce alcuni adattamenti; tra i più "fastidiosi" citiamo proprio la modifica del circolo venoso e l'alterazione del transito intestinale. Ciò comporta una maggior tendenza alla stipsi, all'infiammazione del plesso emorroidario ed alla formazione di ragadi anali sanguinanti.

Alla luce di quanto detto finora, sarebbe ragionevole ipotizzare che troppo peperoncino possa incidere negativamente sulla salute della gestante.

Peperoncino e travaglio indotto: è una bufala?

Diverso è per la presunta azione contrattile della capsaicina sulla muscolatura dell'utero.

In passato si consigliava alle madri che superavano la data del parto di mangiare tanto peperoncino per facilitare il travaglio, poiché si riteneva che la capsaicina inducesse l'aumento delle contrazioni uterine. Questa ipotesi, oltre ad essere ingiustificata, è anche tendenzialmente scorretta. Pare infatti che i cibi piccanti, oltre ad essere totalmente innocui per la muscolatura dell'utero, possano favorire il modesto rilascio di endorfine con azione calmante.

Provitamina A del peperoncino in gravidanza

Il peperoncino è ricchissimo di vitamina A, costituita principalmente da retinolo equivalenti (RAE, soprattutto carotenoidi). Questi nutrienti, essenziali per mantenere lo stato di salute generale, non devono tuttavia essere assunti in quantità eccessive.

Peperoncino, vitamina A e teratogenesi

Dosi giornaliere superiori ai 30 mg di RAE potrebbero esercitare un effetto teratogeno sul feto, provocando gravi difetti congeniti come ad esempio le malformazioni irreversibili. È pertanto consigliabile non oltrepassare i 3 mg (3000 RAE, cioè 10.000 UI) di RAE al giorno.

Secondo le tabelle dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, 100 grammi di peperoncino rosso (quello che ne contiene di più) apportano 824 µg di RAE (corrispondenti a 0,824 mg). Ciò significa che, per correre dei rischi, una gestante dovrebbe assumere oltre 3,5 kg di peperoncino rosso al giorno. Una porzione sicura di peperoncino rosso sarebbe invece di 350 g/die.