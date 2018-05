Si tratta, più precisamente, dei frutti (drupe) prodotti da una pianta appartenente alla Famiglia Anacardiaceae, Genere Schinus e specie molle. Quest'ultimo è un albero sempreverde nativo della Bolivia, del Cile e del Perù – oggi è maggiormente coltivato in Brasile, Paraguay ed Uruguay – che si adatta piuttosto bene anche alla fascia climatica nel nostro Bel Paese.

Dal punto di vista nutrizionale, il pepe rosa non sembra avere proprietà degne di nota. Ciò non dipende dalla composizione chimica dell'alimento, che apporta vitamine e minerali in quantità relativamente interessanti, ma piuttosto dall'utilizzo che se ne può fare in cucina. Il falso pepe, come molte altre spezie, è infatti utilizzato in quantità piuttosto marginali e scarsamente incisive sul bilancio nutrizionale complessivo.

Il pepe rosa sembra esercitare, d'altro canto, alcuni effetti positivi e negativi sulla salute indipendenti dalla composizione in macronutrienti energetici, minerali e vitamine. In sintesi, le caratteristiche fitoterapiche del falso pepe sono: antisettico, diuretico, migliorativo dell'umore, analgesico per i disagi odontoiatrici, mestruali e reumatici. Gli effetti avversi più comuni invece, comprendono irritazioni e dolore alla mucosa gastrica e intestinale, e relativa sintomatologia annessa. Un altro utilizzo del pepe rosa è come insetticida naturale. Ricordiamo anche che non si tratta di un prodotto totalmente innocuo per la salute.

In cucina, il pepe rosa si associa a qualunque categoria di ingredienti, vegetale o animale, ma con le dovute differenze in base al caso specifico. Trova spazio sia nella cucina locale di origine, sia in quella internazionale.