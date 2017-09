Proprietà nutrizionali

Caratteristiche nutrizionali del pecorino romano

Il pecorino romano è un prodotto che appartiene al II gruppo fondamentale degli alimenti, pertanto è una fonte significativa di amminoacidi essenziali, sali minerali e vitamine specifici di questa categoria.

Ha un apporto calorico elevato, fornito soprattutto dai lipidi, seguiti dai peptidi e infine da piccole quantità di carboidrati.

Gli acidi grassi sono prevalentemente saturi, le proteine ad alto valore biologico e i glucidi semplici.

Non contiene fibre; al contrario, il colesterolo è abbondante.

I sali minerali più rilevanti sono il sodio, il calcio e il fosforo. Le vitamine più importanti sono del gruppo B, soprattutto la riboflavina (B2).

Il pecorino romano è un alimento che non si presta all'alimentazione del soggetto in sovrappeso e di chi è affetto dalle comuni patologie del metabolismo. Essendo ricco di sale, quindi di sodio, va evitato in caso di ipertensione primaria sodio sensibile. Inoltre, la concentrazione di grassi saturi e colesterolo lo rende inadatto all'alimentazione dell'ipercolesterolemico. D'altro canto, la ricchezza in calcio e fosforo lo rende un prodotto che, usato sapientemente, contribuisce a soddisfare le necessità minerali dei bambini in accrescimento e delle persone in età avanzata (soprattutto donne in menopausa).

La sua pertinenza o meno nella dieta per l'intolleranza al lattosio dipende dalla sensibilità individuale. E' invece privo di glutine ma contiene parecchia istamina, il che lo rende inadeguato allo schema nutrizionale dei soggetti intolleranti.

L'unico allergene è costituito dalle proteine del latte.

Non viene ammesso dalla filosofia vegana e nemmeno da quella vegetariana, in quanto richiede caglio di origine animale (agnello).

La porzione media di pecorino romano è di 80 g (circa 330 kcal).