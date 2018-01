Applicazioni gastronomiche della pasta di kamut

La pasta di kamut è un ingrediente concepito per la preparazione dei primi piatti. Saltati, in brodo o gratinati, sono gli stessi della cucina tradizionale. Bisogna ammettere che il risultato finale non è del tutto identico; infatti, gli amanti della gastronomia italiana non accettano di buon grado le differenze di consistenza, gusto ed aroma tra la pasta di semola di grano duro e quella di kamut.

Forse anche per questo motivo, la pasta di kamut è principalmente utilizzata per il confezionamento di ricette dietetiche, leggere e ricche di fibre, molto spesso filo vegetariane o vegane. E' classico l'abbinamento della pasta di kamut con i legumi (fave fresche, ceci ecc), le verdure (pomodori, peperoni, asparagi ecc), o addirittura con le alghe. Molti usano abbinare la pasta di kamut ad altri alimenti "di moda", tra i quali cereali (ad esempio il teff), pseudocereali (quinoa, amaranto, grano saraceno) e legumi (fagioli azuki ecc), spezie (curcuma, curry ecc), verdure e frutti d'oltre mare.