La dicitura “passata di pomodoro” non indica necessariamente un alimento conservato e, se auto-prodotta, è possibile utilizzarla anche fresca. La passata di pomodoro commerciale è lungamente conservabile, grazie al trattamento col calore a cui viene preventivamente sottoposta. Una volta ricavata la passata cruda, questa può essere addensata facendo evaporare l'acqua a una temperatura di 65°C. In seguito viene confezionata e pastorizzata (in contenitori di vetro o metallo). Questo sistema è “intermedio” tra le tecniche di produzione casalinga “a cotto” e “a crudo”. Nei paesi anglosassoni la passata di pomodoro è conosciuta con il nome italiano. Al contrario, si differenzia dal “ tomato purée ” che si ricava per cottura maggiore e filtrazione finissima, in modo da ottenere un prodotto più denso. Altre forme di pomodoro conservato sono: pelati, polpa, pezzi e concentrato (tomato paste). Di solito, per “ salsa di pomodoro ” si intende una ricetta più densa, cotta e/o aromatizzata, pertanto più elaborata (vedi sotto). La polpa dei pomodori ha una consistenza mediamente soffice; il sapore è caratteristico e il gusto abbastanza dolce. La passata di pomodoro può essere utilizzata per produrre primi piatti , secondi piatti , zuppe , stufati, salse e qualsiasi altra ricetta in cui il sapore di pomodoro è pertinente. Il pomodoro contiene un'alta percentuale d'acqua, che nella passata corrisponde circa al 90% o poco meno (a seconda del prodotto). Ha un apporto energetico moderato e fornisce quantità rilevanti di certi sali e vitamine .

Salsa di Pomodoro: E' Diversa?

La dicitura “salsa di pomodoro” è stata utilizzata per la prima volta in bibliografia nel testo di cucina italiana “L'Apicio Moderno” scritto dal cuoco romano Francesco Leonardi nel 1790.

Salsa di pomodoro (all'estero nota come “napolitan sauce”) è un termine generico che si riferisce a diversi tipi di ricette contenenti passata di pomodoro solitamente COTTA. Questa può essere arricchita con condimenti e aromi vari. In alcune parti del mondo la dicitura “tomato sauce” si riferisce ad un prodotto simile al ketchup.

La salsa di pomodoro arricchita e corretta di sapore è un vero e proprio “sugo di pomodoro”.

Attraverso la cottura in tegame è possibile concentrare la salsa di pomodoro a piacimento (facendo attenzione a non bruciarla). Il trattamento termico permette di non aggiungere ingredienti addensanti e facilita la conservazione.

La salsa di pomodoro viene utilizzata come ingrediente di accompagnamento per alcune preparazioni più strutturate che rientrano tra: antipasti, primi, secondi, piatti unici, pizza ecc.

La salsa di pomodoro si presta ad accompagnare: pasta, pane, patate, carne, pesce, uova, formaggi e verdure.

I condimenti più utilizzati per il sugo di pomodoro sono: olio extravergine di oliva, sale, peperoncino, aglio, pepe nero, cipolla, sedano, carote, cipolla, basilico, origano e altre erbe aromatiche.

Altri ingredienti che si prestano particolarmente ad accompagnare la salsa di pomodoro e tipicizzano alcune ricette sono: capperi, acciughe, olive nere o verdi, e vino bianco. Infatti, sia la salsa di pomodoro che la passata possono essere utilizzate come base per altre salse più complicate: marinara, ragù o bolognese, puttanesca, zingara ecc.