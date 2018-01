Efficacia dei pantaloncini dimagranti

Nessun professionista della nutrizione e della cultura estetica (che si possa definire tale) sostiene l'utilità di questo indumento fitness. Tuttavia nelle televendite, in certi blog on-line e nelle pubblicità commerciali si sente (o si legge) spesso il contrario. Qual è la verità?

Nell'epoca del "fishing" e delle pubblicità ingannevoli, i consumatori diventano sempre più consapevoli e riconoscono abbastanza facilmente le "bufale commerciali". Per questo il marketing delle aziende che producono e distribuiscono i pantaloncini dimagranti si è adattato al livello culturale più recente. Sono sempre più rare le promesse di risultati eccezionali o miracolosi, lasciando spazio al concetto di relatività. "I pantaloncini dimagranti funzionano se si mangia meno e ci si muove di più". Sia chiaro, è innegabile che la progressione del dimagrimento possa variare in funzione di molti fattori, come appunto la dieta e l'esercizio fisico. Tuttavia nel guazzabuglio mediatico bisogna saper distinguere e scremare i fattori utili da quelli inutili o irrilevanti, come nel caso dei pantaloncini dimagranti. Entriamo più nel dettaglio.

I pantaloncini dimagranti fanno dimagrire?

Facciamola breve: i pantaloncini dimagranti NON sono oggettivamente efficaci nel dimagrimento. Mantenendo invariate dieta ed attività motoria, indossando questo capo d'abbigliamento non è possibile ridurre effettivamente la circonferenza dei fianchi, dei glutei e delle cosce.

Favoriscono invece la sudorazione che, tuttavia, permette di smaltire solo provvisoriamente un certo volume di liquidi, i quali vengono recuperati immediatamente con la dieta. Pertanto se, dopo un aver indossato i pantaloncini dimagranti, vedete scendere l'ago della bilancia non illudetevi; è tutto sudore! Le cellule adipose si svuotano solo in risposta ad uno stimolo metabolico di richiesta energetica. Perché indossando i pantaloncini dimagranti dovrebbe aumentare la necessità calorica? In effetti per nessun valido motivo. Qualche azienda, cercando disperatamente una ragione per la quale il prodotto dovrebbe funzionare, ha avanzato una teoria secondo la quale, aumentando la temperatura corporea ed imponendo una maggior termoregolazione, i pantaloncini dimagranti favorirebbero l'aumento del consumo energetico globale. Si tratta di un presupposto quantomeno "zoppicante" poiché, tagliando la testa al toro, i risultati non sono quantificabili e pertanto rilevanti.

Abbiamo detto che i pantaloncini dimagranti non fanno dimagrire ma rendono meno efficiente la dispersione di calore, favorendo la perdita di acqua e sali minerali. Attenzione però, anche quest'ultima affermazione potrebbe essere fuorviante! Vediamo perché.

I pantaloncini dimagranti riducono la cellulite?

Non bisogna cadere nell'equivoco comune secondo cui la sudorazione possa smaltire direttamente i liquidi in eccesso di una parte del corpo contrastando la ritenzione idrica e quindi la cellulite (o pannicolopatia edemato fibro sclerotica).

I pantaloncini dimagranti permettono di smaltire, solo provvisoriamente, un certo volume di sudore. Questo viene prodotto dalle ghiandole sudoripare che attingono direttamente dal circolo sanguigno, non dai liquidi trattenuti negli spazi interstiziali. Ergo: sudare determina una riduzione del volume plasmatico sanguigno, peraltro velocemente ripristinato con le bevande e gli alimenti, senza attingere dai fluidi periferici indesiderati.

I liquidi imprigionati sotto la pelle e nel tessuto adiposo sono tutt'altro che facili da rimuovere. Se bastasse sudare, l'inestetismo della "pelle a buccia d'arancia" sarebbe facilmente risolvibile. In condizioni di scarsa idratazione, anche transitoria (come quella indotta dalla sudorazione eccessiva), il riassorbimento di questi fluidi "potrebbe" essere più efficace del normale; tuttavia, una volta ripristinata l'omeostasi generale, l'effetto svanirebbe completamente. In pratica, anche se funzionasse "momentaneamente", l'utilizzo dei pantaloncini dimagranti sarebbe un banale palliativo.

Per contrastare la ritenzione idrica e la cellulite invece, è fondamentale intervenire sulle cause scatenanti, in particolare sull'efficienza vascolare e linfatica. Non per nulla, il piano di marketing di questi indumenti è stato recentemente aggiornato: "i pantaloncini dimagranti migliorano la circolazione, contrastando la ritenzione idrica e quindi la formazione della cellulite". Falso. I "difetti" della circolazione che possono favorire l'insorgenza e l'aggravamento dell'effetto "a buccia d'arancia" sono: scarso ritorno venoso, scarsa efficienza capillare, scarso riassorbimento linfatico. I pantaloncini dimagranti non intervengono su nessuno di questi tre elementi. Aumentando la temperatura locale possono favorire la vasodilatazione capillare. D'altro canto è dimostrato che, per rafforzare questi piccoli vasi sanguigni (intervento necessario per combattere la ritenzione idrica e la cellulite), bisogna sottoporli ad una sorta di "ginnastica". Essi si dilatano e si costringono per effetto della contrazione muscolare liscia intrinseca. Come avviene in qualunque tipo di muscolo, le unità fibrillari possono diventare più efficienti solo quando sottoposte a numerose contrazioni successive, indotte chimicamente (fattori nutrizionali, dal circolo sanguigno o assorbiti dalla pelle), oppure fisicamente (alternando impacchi ad alta e bassa temperatura, attivando il sistema vascolare con l'attività motoria ecc).

I pantaloncini dimagranti, non svolgendo alcuna di queste funzioni, non combattono efficacemente la ritenzione idrica, la cellulite e la pelle a buccia d'arancia.