Ricco di proteine ad alto valore biologico, vitamine e minerali specifici, il pannerone è un prodotto che appartiene al II gruppo fondamentale degli alimenti. Ha, tuttavia, anche delle caratteristiche nutrizionali poco auspicabili come la ricchezza di acidi grassi saturi e di colesterolo. Per questo non è pertinente a tutti i tipi di regime alimentare; nei prossimi paragrafi capiremo meglio come utilizzarlo nella dieta.

In cucina, il pannerone viene utilizzato principalmente come formaggio da tavola, in veste di antipasto o pietanza. Come ingrediente è utilizzato talvolta per i primi piatti, soprattutto risotti, o nelle insalate fredde. Si sposa abbastanza bene con confetture delicate, miele di acacia e mostarda cremonese. Il pannerone non ha una conservazione molto lunga.

Il processo produttivo del pannerone inizia con la mungitura delle vacche e la raccolta del latte intero lasciato crudo. Viene indotta una iniziale coagulazione ad una temperatura di circa 30 °C per mezzora, dopo la quale si aggiunge il caglio. La cagliata viene fatta riposare e poi rotta. I coaguli si raccolgono e si sgrondano dal siero in appositi tessuti, e vengono poi messi nelle fascere per completare lo spurgo. Segue la stagionatura. Il pannerone si distingue dalla maggior parte dei prodotti caseari dello stesso genere per: assenza di salatura, abbondante utilizzo di caglio ed elevata temperatura di maturazione.

Il pannerone ha dimensioni medie di circa 30 cm di diametro e 20 cm di altezza; stagionato pesa circa 12 kg. Nota: esistono anche forme più piccole, circa la metà delle precedenti. Ha una crosta sottile e liscia color giallino. La pasta è morbida color bianco e con occhiatura grande e diffusa. Il gusto prevalente del pannerone è dolce, al quale seguono note amare; il salato è pressoché assente. Alcuni lo definiscono "gorgonzola bianco", per alcune caratteristiche simili nella produzione e per enfatizzare l'assenza di erborinatura; tuttavia, le caratteristiche organolettiche e gustative sono molto differenti.

Storicamente, la produzione di pannerone è piuttosto antica e risale al Medioevo. Dopo la seconda guerra mondiale ne è diminuito il consumo che ad oggi viene considerato marginale e limitato alla zona di caseificazione.