Sviluppatosi anche grazie all'agricoltura locale, questo alimento è stato fondamentale per la sopravvivenza e lo sviluppo economico del territorio. Compare in diverse opere artistiche figurate, figurative e letterarie, nelle quali è riconoscibile per la sua inconfondibile caratteristica dei tre tagli sull'impasto; questi, che rappresentano la Santissima Trinità, vengono applicati come ringraziamento a Dio per aver concesso il “pane quotidiano”.

L'uso dei lieviti ha diverse implicazioni religiose ma, al giorno d'oggi, è tollerato anche nell'ebraismo e in tutte le forme di cristianesimo (in queste ultime dal Concilio di Lione II del 1274). La porzione media di pane di Matera è di 50 g per volta (circa 140-150 kcal ).

Il Pane di Matera è una fonte naturale di energia proveniente dai carboidrati ed è ricco di fibre , minerali e vitamine specifici dei cereali . In cucina viene utilizzato per accompagnare qualsiasi ingrediente e come elemento essenziale di parecchie ricette.