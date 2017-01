Orgasmo, Eiaculazione e Testosterone

Sesso e Astinenza: Impatto sugli Ormoni

Le rilevazioni ormonali effettuate su persone in astinenza da 3 settimane hanno portato alla luce un lieve aumento dei livelli di testosterone rispetto ai soggetti sottoposti regolarmente a orgasmo ed eiaculazione .

Tuttavia, anche se i livelli più elevati di testosterone si verificano con l'astinenza, l'orgasmo e l'eiaculazione non sembrano incidere in maniera rilevante sui livelli sanguigni.

Non si sono evidenziati incrementi rilevanti di ormone luteinizzante; la differenza tra astinenza e non astinenza sembra essere al massimo di 0,5ng/ml (nanogrammi su millilitro).

L'eiaculazione determina un' impennata significativa dei livelli di prolattina (circa 10-15ng/ml), da subito dopo e fino a 10-20 minuti più tardi, dopo di che inizia a calare. Questo picco dipende fondamentalmente dall'eiaculazione, poiché non avviene in caso di eccitazione non-orgasmica. E' possibile che questa reazione abbia lo scopo di sopprimere ulteriori desideri sessuali.

Osservando alcuni parametri cardiovascolari e la produzione di catecolamine si è riscontrato un aumentato della frequenza cardiaca, della secrezione di adrenalina e di noradrenalina in seguito all'orgasmo, sia per il sesso che per la masturbazione . Si osserva un lieve aumento anche durante l'eccitazione.

Altri indicatori come la concentrazione di vasopressina e di ormone follicolo-stimolante rimangono invariati.

I vari marcatori biochimici non si distinguono in maniera significativa quando rilevati in seguito a un orgasmo prodotto con o senza astinenza. Si sono verificati alcuni lievi aumenti della frequenza cardiaca e dei livelli di catecolamine (soprattutto adrenalina) in caso di astinenza, ma possono essere dovuti semplicemente a una maggior eccitazione.

Il testosterone sembra avere una correlazione minima con l'orgasmo, ma d'altro canto, come la dopamina, è da considerare come un regolatore positivo del desiderio sessuale e della libido.

Altri composti che aumentano i livelli di dopamina o si comportano come la stessa possono aumentare la frequenza delle erezioni e l'eccitazione sessuale soggettiva. La prolattina agisce in maniera opposta ed è un regolatore negativo dell'appetito sessuale.

I processi di erezione ed eiaculazione effettiva sono mediati dalla serotonina e dall'ossido nitrico, così come le varie contrazioni muscolari della regione pelvica e peniena. I farmaci e gli integratori alimentari che interferiscono con la ricaptazione della serotonina (SSRI) possono ridurre la sensibilità all'orgasmo e possono rendersi utili nel trattamento dell'eiaculazione precoce.