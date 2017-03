Omega 3: Un Prezioso Alleato per il Cervello

Cosa sono gli Omega 3? Nella famiglia degli omega tre rientrano gli acidi grassi: acido alfa linolenico (ALA), acido eicosapentaenoico (EPA) e acido docosaesaenoico (DHA). Questi nutrienti appartengono al gruppo dei cosiddetti acidi grassi essenziali, in quanto l'organismo non riesce a produrli ed è quindi necessario introdurli con la dieta. A dire il vero, EPA e DHA possono essere ricavati a partire dall'ALA, che l'organismo deve assumere necessariamente con la dieta; tuttavia, determinate circostanze (vecchiaia, terapie farmacologiche ecc.) pregiudicano l'efficacia di questo metabolismo di conversione, favorendo la carenza di EPA e DHA. Per questi motivi, tutti dovrebbero rispettare una dieta sufficientemente ricca di acido alfa linolenico, meglio se caratterizzata anche dall'ulteriore presenza di eicosapentaenoico e docosaesaenoico.

Omega 3 e Cervello Gli omega tre (in particolare il DHA e l'EPA) si correlano alla salute del cervello sotto diversi punti di vista. In questo senso, le funzioni principali sono: Costituiscono un elemento strutturale molto importante.

Favoriscono la circolazione grazie a:

Capacità vasodilatatoria



Fluidificazione del sangue



Potenziale anti-aterogenico

Prevengono alcuni disturbi cognitivi

Potrebbero avere un effetto protettivo sulla degenerazione tipica della terza età

Intervengono positivamente sul tono dell'umore in caso di depressione.

Omega 3 nello Sviluppo Gli omega tre sono delle componenti strutturali fondamentali per il tessuto nervoso, quindi per il cervello.

Questa funzione assume un ruolo determinante soprattutto nello sviluppo fetale e nell'alimentazione dei primi due anni di vita.

Ciò significa che la dieta dovrebbe essere particolarmente ricca di omega 3 (in particolare di EPA e DHA) soprattutto in caso di: Gravidanza, durante la quale viene trasmesso il nutrimento dalla madre al feto.

Allattamento, durante il quale viene trasmesso il nutrimento dalla madre al lattante (fino al divezzamento). Nel caso in cui si utilizzi il latte artificiale, è consigliabile prestare molta attenzione alla formulazione del prodotto.

Fino a 18 mesi di età, anche se certi studi sottolineano come questa notevole importanza di una dieta ricca di DHA persista fino al dodicesimo anno di età.

Omega 3 e Depressione Diverse sperimentali hanno trovato una correlazione tra l'assunzione di omega 3 e tono dell'umore.

In particolare, l'EPA sembra essere utile nel trattamento della depressione associata a disturbo bipolare.

L'effetto è probabilmente legato alla capacità dell'EPA di agire come precursore della prostaglandina E3. Questa, probabilmente grazie alla sua funzione antinfiammatoria, è coinvolta nell'eziopatogenesi della depressione (anche se non se ne conosce il meccanismo preciso).

Sono meno rilevanti o incompleti gli studi che hanno tentato di dimostrare la correlazione tra omega tre e ansia o psicosi.

Omega 3 e Capacità Cognitive Riguarda soprattutto la terza età.

E' stato dimostrato un legame effettivo, anche se modesto, tra buoni livelli di omega 3 nella dieta e miglioramento dei problemi cognitivi lievi.

Al contrario, non è stato ancora consolidato il legame tra assunzione di omega tre, prevenzione e miglioramento della patologia di Alzheimer o demenza.

Esiste comunque una correlazione tra dieta ricca di omega 3 e prevenzione dei disagi mentali in età geriatrica. Gli stessi effetti non sono facilmente riproducibili con terapie nutrizionali (o integratori) somministrati a breve o medio termine.