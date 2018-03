Olio di Semi Vari

Nome Acido Grasso ProprietÃ

Acido alfa linolenico – ALA Polinsaturo del gruppo omega 3. È essenziale per l'uomo ma poco biodisponibile; dev'essere convertito – con gli stessi enzimi coinvolti nel ciclo degli omega 6 – nei metaboliti attivi acido eicosapentaenoico (EPA) e docosaesaenoico (DHA). Ha consistenza liquida ed è sensibile alle alte temperature, all'ossidazione – ossigeno e radicali liberi – e alla luce. Richiede una conservazione accurata, al buio, senza aria e al fresco, e la protezione degli antiossidanti come la vitamina E. Nelle forme biologicamente attive, gli omega 3 costituiscono le membrane cellulari, permettono lo sviluppo nervoso e oculare, preservano la funzione cognitiva, aumentano i fattori antinfiammatori del sangue e fluidificano il plasma. Sono anche responsabili della prevenzione e del miglioramento di certe patologie metaboliche come l'ipertensione arteriosa e la ipertrigliceridemia; pare che possano moderare i danni del diabete mellito tipo 2. In passato si credeva che potessero ridurre il colesterolo cattivo o aumentare quello buono; i risultati sono discordanti.

Acido linoleico – LA Polinsaturo del gruppo omega 6. È essenziale per l'uomo. Viene convertito – con gli stessi enzimi coinvolti nel ciclo degli omega 3 – in altri metaboliti come ad esempio l'acido arachidonico. Ha consistenza liquida ed è sensibile alle alte temperature, all'ossidazione – ossigeno e radicali liberi – e alla luce. Richiede una conservazione accurata, al buio, senza aria e al fresco, e la protezione degli antiossidanti come la vitamina E. Svolge molte funzioni importantissime, tra cui la sintesi di eicosanoidi sia antinfiammatori, come gli omega 3, sia pro infiammatori. Sono anche responsabili della prevenzione e del miglioramento di certe patologie metaboliche; pare che, contrariamente agli omega 3, abbiano un influsso positivo rilevante sulla colesterolemia.

Acido oleico – OA Monoinsaturo del gruppo omega 9. Non è essenziale per l'uomo. Ha consistenza liquida ed è poco sensibile alle alte temperature, all'ossidazione – ossigeno e radicali liberi – e alla luce. Per questo, è il più abbondante negli oli finalizzati alla conservazione sottolio; è ottimo anche per la cottura. Richiede una conservazione non troppo minuziosa. Ha un effetto globalmente positivo sul metabolismo – soprattutto sulla lipemia.

Acido palmitico – PA Saturo non essenziale per l'uomo. Ha consistenza tendenzialmente solida ed è resistente alle alte temperature, all'ossidazione – ossigeno e radicali liberi – e alla luce. Caratterizza alcuni oli vegetali, come quello di palma e di plamisto, eccellenti per la frittura. È abbondante anche nei grassi animali. Dal punto di vista metabolico viene considerato nocivo, se in eccesso. Tende ad aumentare la colesterolemia e si associa indirettamente ad ipertensione arteriosa. Può aumentare i fattori di rischio cardiovascolari.