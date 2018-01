Olio di Palma Non Idrogenato

Olio di palma idrogenato e non: cosa cambia?

Come abbiamo già detto, la richiesta dell'industria alimentare ha orientato la produzione degli oli su vari livelli di processazione. Una parte di questi viene svolto prima di immetterli in commercio, mentre altri possono essere applicati direttamente dalle aziende alimentari in base alla necessità.

Se l'olio di palma dev'essere particolarmente resistente al calore e mantenere la propria consistenza anche a temperatura ambiente, l'azienda acquisterà o produrrà un olio incolore, insapore e con un punto di fusione elevato; ad esempio una stearina. Esiste tuttavia un'altra soluzione, ovvero l'applicazione di idrogenazione alle componenti liquide.

L'idrogenazione è una modifica chimico fisica degli acidi grassi insaturi (nel caso dell'olio di palma, il monoinsaturo oleico) ai quali, addizionando un idrogeno, si attribuiscono le proprietà dei grassi saturi (quelli solidi come il palmitico). In molti si chiederanno che senso possa avere lavorare autonomamente un olio quando esiste la possibilità di acquistarne direttamente la frazione solida. Semplice; invece di acquistare un intermedio poco lavorato e quindi molto costoso, scelgo una materia prima quasi totalmente grezza da lavorare per intero o, peggio ancora, un residuo liquido di pessima qualità e quindi molto economico.

Ai consumatori rimane tuttavia il dubbio che gli oli idrogenati possano essere nocivi per la salute. In effetti, soprattutto attraverso lavorazioni grezze e poco controllate (ovvero le più datate), si manifesta un effetto collaterale piuttosto spiacevole, cioè la produzione di acidi grassi in conformazione trans. Si tratta dei lipidi con l'impatto metabolico peggiore in assoluto, che predispongono all'ipercolesterolemia e indirettamente al sovrappeso.

Ecco perché ad oggi, nonostante le tecnologie di idrogenazione siano migliorate e la produzione di acidi grassi trans risulti decisamente inferiore, le industrie stanno ritornando agli oli non idrogenati. Bisogna tuttavia ammettere che anche la dicitura "non idrogenato" può fuorviare, non di poco, la valutazione qualitativa del prodotto. Se consideriamo che, a parte il contenuto di acidi grassi trans, gli idrogenati e i saturi (palmitico) hanno lo stesso effetto metabolico, possiamo dedurre che:

"se l'industria, invece degli idrogenati, utilizza dei frazionati simili alla stearina, il risultato non cambia!".