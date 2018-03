Olio di crusca di riso nella dieta: generalità

L'olio di crusca di riso, usato in quantità rilevanti, non si presta alla dieta contro il sovrappeso. Al contrario, non ha controindicazioni per le patologie metaboliche verso le quali, per di più, esercita un effetto tendenzialmente positivo (vedi sotto) o irrilevante.

L'olio di crusca di riso non ha implicazioni negative per la celiachia, per l'intolleranza al glutine e all'istamina. È adeguato anche per la dieta vegetariana, vegana e per qualunque filosofia o religione.

La porzione media, se utilizzato per condire, è di 10 ml per volta (un cucchiaio da tavola).

Olio di crusca di riso nella dieta per il colesterolo

Approfondimenti scientifici mostrano che l'olio di crusca di riso e i suoi componenti attivi migliorano la colesterolemia e la trigliceridemia diminuendole, aumentando la percentuale di colesterolo HDL (colesterolo buono). Uno studio sugli animali ha osservato che, integrando la dieta con vitamina E frazionata ottenuta dall'olio di crusca di riso, si ottiene una riduzione del colesterolo totale pari al 42% ed un calo delle LDL (colesterolo cattivo) pari al 62%.

Olio di crusca di riso nella dieta per la menopausa

Uno studio su piccola scala ha esaminato gli effetti del y-orizanolo sulle donne in menopausa, assunto come integratore concentrato purificato per 4-6 settimane. I risultati hanno evidenziato un sollievo dalle vampate di calore nel 90% dei casi.

Olio di crusca di riso e stabilità antiossidante

Il contenuto di y-orizanolo in vari campioni di olio di crusca di riso sottoposti a riscaldamento in padella, anche fino a 180 ° C per 8 ore, rimane approssimativamente invariato. Si evince tuttavia una diminuzione del contenuto di y-orizanolo utilizzando il riscaldamento con microonde (alle stesse condizioni – temperatura e durata).

Olio di crusca di riso e assorbimento del calcio

Alcune sostanze contenute nella crusca di riso esercitano il ruolo di anti-nutrienti. In particolare, acido fitico e acido ossalico legano i minerali, ad esempio il calcio, e sono quindi implicati nella sintesi di fitati ed ossalati di calcio non assorbibili dalla mucosa dell'intestino. Tuttavia l'acido fitico ed ossalico sono idrosolubili, cioè si sciolgono in acqua, e non liposolubili. Questo vuol dire che l'olio di crusca di riso, costituito solo da grassi, dovrebbe esserne totalmente privo. Inoltre, anche se fossero presenti, essendo termolabili, ossalati e fitati dell'olio di crusca di riso per cucinare vengono totalmente distrutti.

Olio di crusca di riso nella dieta per l'insulino-resistenza e il diabete mellito tipo 2

Uno studio condotto sui ratti ha concluso che l'assunzione di y-orizanolo è probabilmente responsabile di una riduzione dell'insulino resistenza.

Risultati incoraggianti sono stanti ottenuti anche sulle persone diabetiche (mellito tipo 2), che hanno mostrato una diminuzione significativa della glicemia (-30%) in seguito all'assunzione di olio di crusca di riso. Questi ultimi risultati sono stati riportati nel numero di marzo 2002 del "Journal of Nutritional Biochemistry".

Olio di crusca di riso nella dieta per l'ipertensione arteriosa

Secondo due studi, una miscela di olio di crusca di riso, di sesamo e di yogurt magro, mangiata regolarmente, può aiutare a prevenire o ridurre l'ipertensione arteriosa migliorando la salute del cuore. I risultati sono stati presentati al "American Heart Association" (AHA), l'incontro per la ricerca sulla pressione arteriosa del 2012 a Washington, DC.