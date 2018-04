Nettarine nella dieta

Le nettarine, come la maggior parte dei frutti estivi – anguria, melone, albicocca, susina ecc. – si presta alla maggior parte dei regimi alimentari. Essendo non troppo zuccherina e con apporto calorico moderato, ha poche controindicazioni anche in caso di sovrappeso, diabete mellito tipo 2 e ipertrigliceridemia. Ovviamente, in questi casi – soprattutto quelli gravi – è consigliabile ridurne la porzione media tanto quanto la frequenza di consumo.

Le fibre alimentari hanno numerose funzioni. Anzitutto, correttamente associate all'acqua – di cui le nettarine sono ricche – prevengono e curano la stipsi / stitichezza. Ciò contribuisce a diminuire le possibilità di cancerogenesi all'intestino crasso (vedi i fattori di rischio del tumore al colon-retto), ma anche di molti altri disagi come le emorroidi, le ragadi anali ecc. Va poi ricordato che le fibre solubili costituiscono un substrato nutrizionale per la flora batterica intestinale. Mantenendo il trofismo del microbiota intestinale si favorisce ulteriormente la salute del colon retto. Le fibre sono anche molto sazianti e migliorano la compliance alla terapia dimagrante; tuttavia, il fruttosio è un nutriente che innesca solo debolmente la reazione di sazietà. In associazione a quantità lipidiche e carichi glicemici moderati, le fibre delle nettarine possono modulare l'aumento glicemico-insulinico o ridurre l'assorbimento del colesterolo e/o dei sali biliari.

Provitamine A, vitamina C, vitamina E, polifenoli ed altri fitoelementi hanno un'importante ruolo antiossidante. Oltre a contrastare l'azione dei radicali liberi colpevoli dell'invecchiamento cellulare, questi elementi nutrizionali sono considerati utili - in associazione alla cura specifica - per trattare le patologie metaboliche.

La ricchezza di acqua e potassio contribuisce a raggiungere la razione raccomandata giornaliera, più elevata negli sportivi o in chi suda molto, ma anche in chi soffre di ipertensione arteriosa primaria. Sono due fattori nutrizionali spesso carenti anche negli anziani.

Le nettarine sono da evitare assolutamente in caso di allergia alimentare – soprattutto in concomitanza di ulteriori fattori di rischio, come le patologie respiratorie o cardiovascolari – anche se i livelli di gravità possono essere a dir poco mutevoli:

Prurito o orticaria al solo contatto Reazioni avverse cutanee e diffuse - orticaria o angioedema - dopo l'ingestione Reazioni avverse gastro-intestinali - nausea, vomito, diarrea, crampi - dopo ingestione Reazioni anafilattiche fino allo shock.

Non si identificano controindicazioni per: celiachia, intolleranza al lattosio e intolleranza all'istamina. È invece consigliato non esagerare, rispettando frequenza di consumo e porzioni normali, in caso di iperuricemia o gotta; nonostante il basso contenuto di purine, è risaputo che troppo fruttosio nella dieta può aggravare la ritenzione di acido urico.

Le nettarine non hanno alcuna limitazione nella dieta vegetariana, vegana e crudista; lo stesso dicasi per filosofie e/o religioni di tutti i tipi.

La porzione media di nettarine è di 100-200 g (circa 40-80 kcal).