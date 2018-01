Mortadella in Gravidanza

Le malattie alimentari più pericolose in gravidanza sono quelle che possono compromettere, anche irreversibilmente, lo stato di salute del nascituro. In realtà qualunque patologia, a seconda della gravità, può interferire con la buona riuscita della gestazione. Tuttavia, la maggior parte di queste agisce in maniera indiretta, debilitando sensibilmente lo stato di salute della madre o impedendo la corretta alimentazione della stessa necessaria allo sviluppo fetale . Fortunatamente solo poche malattie alimentari sono capaci di influire direttamente sulla salute del nascituro; ciò non significa che questa possibilità vada presa sottogamba.

Approfondimenti sulla Toxoplasmosi

Negli adulti sani (incluse le donne non incinte) l'infezione da toxoplasmosi, di solito, non provoca sintomi evidenti. Occasionalmente si manifesta una lieve sintomatologia influenzale che comprende dolori muscolari e gonfiore dei linfonodi. In un numero limitato di persone possono svilupparsi problemi oculari. L'infezione da toxoplasma, anche nelle persone sane, non guarisce nel senso stretto del termine. Il parassita si isola all'interno dei muscoli e rimane sotto controllo per tutta la vita grazie all'azione del sistema immunitario. Negli immunodepressi si possono verificare sintomi gravi come convulsioni e difficoltà di coordinazione. Il contagio da toxoplasmosi avviene generalmente consumando cibo crudo o poco cotto che contiene le cisti del parassita, esponendosi alle feci infette del gatto e, come abbiamo detto, da madre a figlio durante la gravidanza. Raramente questa malattia può essere diffusa con la trasfusione di sangue. Non è altrimenti diffondibile tra le persone. Il parassita si riproduce sessualmente solo tra i gatti ma può infettare la maggior parte degli animali a sangue caldo, inclusi ovviamente gli esseri umani. La diagnosi è facile; si esegue un'analisi del sangue per gli anticorpi specifici o testando il liquido amniotico (amniocentesi) per la ricerca del DNA del parassita.

La prevenzione alla toxoplasmosi consiste semplicemente nel rispettare le regole igieniche di base e nel cucinare totalmente i cibi. Alle donne incinte si raccomanda di evitare la pulizia della lettiera dei gatti e le operazioni di giardinaggio, soprattutto a mani nude e prima dei pasti. Per le persone normali, non interessate da gravidanza, di solito non è necessario alcun trattamento. Durante la gravidanza, invece, per ridurre al minimo i rischi legati alla patologia, si usa somministrare spiramicina o pirimetamina/sulfadiazina ed acido folinico.

Metà della popolazione mondiale è stata infettata da toxoplasmosi ma non ha sviluppato alcun sintomo.