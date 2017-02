Il montasio è un prodotto lattiero caseario simile al Latteria, al Carnia e al Friulano. Si tratta di un formaggio tipico dell'Italia del Nord. In Friuli-Venezia-Giulia viene prodotto l'unico montasio che gode del marchio DOP (Denominazione di Origine Protetta), con una delimitazione geografica che comprende tutto il territorio rgionale e in più le province di Belluno, Treviso, parte di Padova e Venezia. Il nome “montasio” è correlato alla provenienza tipica del gruppo alpino delle alpi Giulie, ricco di pascoli da sempre sfruttati per l'alpeggio. Il motasio è uno dei formaggi maggiormente esportati all'estero.

Cenni di Produzione

La produzione del montasio è abbastanza fedele a quella degli altri formaggi alpini.

Viene utilizzato un latte appena munto o una miscela di latte parzialmente scremato (della mungitura serale) e di latte intero (della mungitura mattutina).

In passato si impiegava l'innesto-siero delle colture naturali; oggi ciò avviene solo nelle produzioni artigianali, mentre a livello industriale si prediligono i fermenti lattici selezionati.

La cagliata viene rotta, tagliata in piccoli pezzi e mantenuta in agitazione.

Quando la massa diventa consistente, viene scaldata a fuoco diretto o a vapore finchè non raggiunge la temperatura di 48-50°C.

Si lascia depositare la cagliata nel fondo e si estrae il siero filtrando il tutto con dei teli.

La massa solida viene distribuita negli stampi posti sotto pressa per velocizzare il drenaggio del siero residuo (anche favorito dall'acidificazione).

Il formaggio viene dunque sottoposto a salatura.

Le forme sono poi staccate nelle casere per la stagionatura.

Quest'ultima si prolunga per 2-6 mesi a una temperatura di 10-15 ° C.