Caratteristiche nutrizionali del miele di Sulla

Il miele di Sulla è un prodotto molto calorico. Apporta oltre 300 kcal per 100 g, delle quali la maggior parte è fornita da zuccheri semplici quali glucosio, fruttosio e saccarosio. Proteine e lipidi sembrano contenuti in quantità marginali. Il colesterolo, le fibre, il lattosio, il glutine e l'istamina sono assenti. Può contenere molecole potenzialmente allergizzanti. Sono presenti minerali (zinco, ferro, rame, magnesio e manganese) e vitamine (vitamina A, vitamina C e alcune del complesso B), anche se in concentrazioni variabili e non sempre significative. D'altro canto a causa della pastorizzazione (obbligatoria per la commercializzazione) una parte delle vitamine termolabili (ad esempio la vit C) viene inesorabilmente compromessa.

Il miele di Sulla è un alimento che si presta, in porzioni medie e con frequenza di consumo normale, alla dieta delle persone sane. Tuttavia quantità eccessive di miele di Sulla sono controindicate nel regime alimentare dell'obeso, del diabetico tipo 2 e dell'ipertrigliceridemico. Può aumentare il rischio di carie dentaria. È pertinente a qualunque altro tipo di schema nutrizionale (del celiaco, dell'intollerante al lattosio, all'istamina ecc), eccezion fatta per le forme allergiche specifiche.

Molti usano il miele di Sulla come dolcificante sostitutivo allo zucchero da tavola. A parità di porzione, il miele contiene circa il 33% di glucidi e di calorie in meno. Bisogna tuttavia segnalare che questo possiede anche un potere edulcorante inferiore rispetto al saccarosio; per questa ragione, talvolta è necessario utilizzarne più per ottenere lo stesso effetto dolcificante. In definitiva, rimpiazzare lo zucchero da tavola con il miele comporta un vantaggio calorico SOLO mantenendo la stessa porzione, ragion per cui usarne più del dovuto vanificherebbe il vantaggio nutrizionale di cui sopra.

La porzione media di miele di Sulla è di circa 20 g (60 kcal).