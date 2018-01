Proprietà terapiche del miele di manuka

Il miele di manuka è usato fin dall'antichità nel trattamento di molte condizioni patologiche e disturbi vari. Tuttavia solo alla fine del XIX secolo i ricercatori hanno scoperto e dimostrato le sue proprietà antibatteriche naturali.

L'azione del miele di manuka non si limita ad ostacolare il metabolismo e la proliferazione batterica, ma stimola la produzione di cellule speciali deputate alla riparazione dei tessuti infetti.

Ovviamente i mieli non sono tutti uguali. I mieli di manuka possono essere anche molto diversi tra loro a causa di: selezione floreale delle api, metodo e tempi di raccolta, eventuali trattamenti per aumentare la conservazione del miele ecc. La qualità del miele di manuka aumenta con la purezza (monofloreale), con la velocità di raccolta limitandone il deterioramento ed è crudo, non pastorizzato (il trattamento termico, tuttavia necessario alla commercializzazione, annienta gran parte delle molecole attive fitoterapiche).

Fattori terapeutici del miele di manuka

Il miele di manuka contiene vari fattori antimicrobici, efficaci soprattutto contro E. coli e S. aureus. Tra questi citiamo il perossido di idrogeno, l'elemento antibiotico per eccellenza, ed il metilgliossale (MG), un composto solitamente presente in piccole quantità nei mieli comuni ed invece abbondantissimo in quello di manuka (nel quale si forma per conversione del diidrossiacetone nel nettare dei fiori di manuka). Non è tuttavia da escludere che l'effetto medicinale del miele di manuka sia attribuibile anche ad altri composti.

I produttori di miele hanno sviluppato un'apposita scala di valutazione che misura la "potenza antibiotica" del miele di manuka. Il punteggio è chiamato UMF, acronimo di "Unique Manuka Factor", ed aumenta con la concentrazione di MG e degli altri composti antibatterici. Non tutto il miele etichettato come miele di manuka contiene livelli significativi di fattori antimicrobici. Per essere considerato terapeutico, il miele di manuka richiede un punteggio minimo di 10 UMF. I mieli pari o superiori a tale livello vengono commercializzati con la dicitura "Miele di Manuka UMF" o "Miele di Manuka Attivo". Tuttavia, la rilevanza di questa scala a scopo medicinale non è del tutto chiara.