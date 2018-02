Lucioperca nella dieta

Il lucioperca può costituire, se proveniente da fonti sicure, uno dei molti prodotti della pesca.

Grazie al suo apporto calorico e lipidico moderati, il lucioperca è un ingrediente perfettamente compatibile con la dieta ipocalorica dimagrante. Inoltre, la concentrazione presumibilmente buona di EPA e DHA, rende la carne di lucioperca perfetta nel regime alimentare contro alcune patologie del metabolismo; soprattutto ipertensione arteriosa ed ipertrigliceridemia, ma anche ipercolesterolemia e diabete mellito tipo 2.

Non bisogna trascurare la presenza di colesterolo che contribuisce, assieme agli altri alimenti di origine animale nella dieta, a raggiungere il livello massimo – per un regime equilibrato – corrispondente a 300 mg/die per i soggetti sani e 200 mg/die per quelli affetti da ipercolesterolemia. 150 g di lucioperca contengono il 43% del colesterolo totale per un soggetto sano e il 65% per un ipercolesterolemico.

Il contenuto proteico significativo, soprattutto in corrispondenza dell'alto valore biologico, fa del lucioperca un alimento eccellente nella dieta potenzialmente carente – o che richiede quantità superiori – di amminoacidi essenziali (ad esempio dello sportivo, della gravida, del defedato ecc.).

Le vitamine idrosolubili del gruppo B hanno principalmente la funzione di coenzimi cellulari, ragion per cui il loro apporto consente di mantenere l'efficienza metabolica complessiva.

Per il contenuto apprezzabile di ferro, la carne di lucioperca è considerata ideale nella dieta preventiva o curativa dell'anemia sideropenica. Questa si manifesta più spesso nelle donne fertili, nelle gravide e nei maratoneti. La carenza di fosforo nella dieta occidentale è pressoché inesistente, ma il lucioperca ne è comunque un'ottima fonte nutrizionale. Nel contesto dei pesci, è anche apprezzabile il contenuto di calcio, utilissimo per ottimizzare il metabolismo osseo nei soggetti in accrescimento e in terza età.

Il lucioperca si presta alla dieta dell'intollerante al lattosio e al glutine. Ben conservato, non ha controindicazioni nemmeno nel regime alimentare dell'intollerante all'istamina.

Viene anche escluso dallo schema nutrizionale vegetariano e vegano. Concesso dalla dieta ebraica e musulmana, è invece inadeguato per quella buddista e induista.

La porzione media di lucioperca è di 100-150 g (circa 85-130 kcal).