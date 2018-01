Gravidanza, liquirizia e intelligenza del bambino

Alcuni scienziati dell'Università di Helsinki (in Finlandia) hanno ipotizzato che uno dei principi attivi contenuti nella liquirizia, quando assunto in gravidanza, possa influenzare il quoziente intellettivo del nascituro, la capacità di memoria e persino causare il disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD).

I ricercatori avrebbero scoperto che mangiare la liquirizia in gravidanza può correlarsi ad una serie di problemi dello sviluppo fetale. A confermarlo sarebbe una ricerca (pubblicata anche sul "Journal of Epidemiology") svolta su 378 adolescenti di età media pari a 12,5 anni (nati nel 1998). In Finlandia, rispetto al resto dei paesi della Unione Europea, il consumo di liquirizia sia più elevato grazie alla popolarità del "salmiakki", uno snack salato al gusto della famosa radice. In base alla ricerca, le ragazze le cui madri avevano consumato grandi quantità di liquirizia durante la gravidanza (oltre 500 mg di glicirizzina alla settimana, rispetto ad un limite inferiore di 249 mg/die) avevano più probabilità entrare in pubertà precoce. Inoltre, ragazze e ragazzi le cui madri avevano consumato quantità elevate di liquirizia hanno ottenuto mediamente sette punti in meno nei test di intelligenza, e parallelamente un punteggio superiore nel disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD).

Controversie sullo studio della liquirizia in gravidanza

Come con molti altri studi sulla dieta, il quadro generale è troppo complesso per poter stabilire una correlazione diretta causa-effetto. Peraltro, la glicirrizina (principio attivo della liquirizia) non è esclusivo di questa pianta e si trova anche in altri prodotti. Nell'ambito dello studio è stata invece misurata solo l'assunzione di liquirizia, quindi la quantità effettiva di glicirrizina che le donne hanno assunto è una stima solo approssimativa. I fattori che influenzano lo sviluppo cognitivo sono molti e non è chiaro se i ricercatori ne abbiano tenuto effettivamente conto.

La liquirizia fa male in gravidanza?

Difficile a dirsi. Per il momento non ci sono linee guida che suggeriscano che le donne incinte debbano evitare completamente la liquirizia. Tuttavia, per precauzione, è consigliabile evitare di consumare la radice di liquirizia, i rimedi a base di erbe, estratti, droghe e aromi che la contengono.