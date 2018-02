Abbiamo specificato che le proteine delle lenticchie rosse sono a medio valore biologico. Questo significa che, da sole, non sono sufficienti a colmare il fabbisogno di amminoacidi essenziali dell'essere umano. È quindi necessario compensarle, introducendo proteine ad alto valore biologico da fonti animali ( uova , carne, pesce ) o comunque peptidi contenenti gli amminoacidi limitanti delle lenticchie rosse (soprattutto la metionina ). Per i vegetariani e per i vegani , un ottimo sistema per compensare il valore biologico delle lenticchie rosse è associarle o alternarle ai cereali .

Va comunque specificato che non si tratta di un alimento con apporto energetico e carico glicemico trascurabili. In caso di obesità, la porzione di lenticchie rosse dev'essere necessariamente adeguata all'obbiettivo terapeutico dimagrante . Lo stesso dicasi per le patologie diabetica (mellito tipo 2) ed ipertrigliceridemica nelle quali, pur apprezzando il basso indice glicemico (favorito dall'abbondanza di fibre e proteine), è consigliabile diminuire la porzione media ed il relativo carico glicemico totale.

Cosa sono i fitosteroli? Molecole steroidee simili, per nome (e vagamente per struttura chimica), al colesterolo animale, ma con impatto metabolico diametralmente opposto. Oltre ad essere potenti antiossidanti, svolgono anch'essi un'azione benefica sulla colesterolemia.

Cosa sono le lecitine? Si tratta di grosse molecole lipo e idrosoluibili, capaci sia di trattenere il colesterolo nell' intestino riducendone l'assorbimento, sia di ridurre la concentrazione plasmatica dello stesso anche grazie ad un'azione metabolica. Per lo stesso motivo, quando in eccesso, fungono da elementi antinutrizionali per acidi grassi essenziali e vitamine liposolubuli.

Anche le fibre contribuiscono a fare delle lenticchie rosse alimenti molto salutari. Diminuiscono l'indice glicemico, favoriscono la sazietà, diminuiscono l'assorbimento del colesterolo e il riassorbimento dei sali biliari, promuovono la peristalsi intestinale, riducono le possibilità di tumore al colon e nutrono il microbiota (funzione prebiotica).

Anch'esse però, se in eccesso possono nuocere all'equilibrio dell'organismo. Oltre a generare flatulenza, tensione addominale e meteorismo (soprattutto le fibre insolubili), le fibre incrementano il volume delle feci (moltiplicatori fecali) e possono ridurne la consistenza fino alla diarrea. D'altro canto, le lenticchie rosse decorticate hanno anche un contenuto di fibre solubili non trascurabile. Queste, principalmente responsabili della modulazione nell'assorbimento intestinale, rispetto alle insolubili, gelificano le feci senza aumentarne troppo il volume. Ciò nonostante, la vischiosità delle fibre in eccesso può ostacolare l'assorbimento non solo dei fattori nutrizionali indesiderati (colesterolo, sali biliari, zuccheri in eccesso), ma anche di quelli necessari come le vitamine e i minerali. In generale, porzioni troppo abbondanti di lenticchie rosse sono controindicate per la diarrea (infettiva, da colon irritabile ecc.).

La funzione antinutrizionale delle fibre è anche enfatizzata dalla presenza di altri elementi, certi dei quali sono particolarmente abbondanti nella buccia. Parliamo degli ossalati e dei fitati, tanto quanto degli inibitori delle proteasi e dei tannini. Prodotti della combinazione tra acido ossalico e acido fitico con certi minerali (calcio, ferro, magnesio ecc.), ossalati e fitati non possono essere assorbiti a livello intestinale. Inibitori delle proteasi e tannini invece, agiscono sugli enzimi digestivi disattivandoli e compromettendo la digestione e l'assorbimento delle proteine. I fattori antinutrizionali si riducono drasticamente grazie all'effetto della cottura.

Nota: sono soprattutto i fattori antinutrizionali, nel complesso, ad aumentare il substrato di fermentazione totale destinato alla flora batterica intestinale. Questa, metabolizzando e riproducendosi, libera grosse quantità di gas responsabili della tensione addominale, del gonfiore, del meteorismo e della flatulenza che caratterizzano i legumi.

Per il notevole contenuto di minerali e vitamine, le lenticchie rosse si prestano all'alimentazione del bambino, dell'anziano, della donna in gravidanza e della nutrice. Utili anche per l'equilibrio nutrizionale dello sportivo, le lenticchie rosse non devono però costituire un piatto unico degli atleti più impegnati. Richiederebbero porzioni eccessivamente abbondanti, quindi ricche di fibre oltre che di molecole antinutrizionali.

E' particolarmente elevato l'apporto di ferro che, anche se poco biodisponibile, può contribuire a migliorare o prevenire la condizione di anemia sideropenica. Inoltre, l'abbondanza di folati, seppur termolabili, è una caratteristica molto utile per garantire la salute del feto in gravidanza.

Le lenticchie rosse non hanno alcuna controindicazione per la dieta vegetariana e vegana. Non si prestano a quella crudista. Vengono ammesse da tutte le filosofie, ad esempio il buddismo, e da tutte le religioni, come quella cristiana, ebrea, musulmana e induista.

La porzione media di lenticchie rosse, secche, come contorno è di 30 g; come primo piatto invece, arriva almeno a 50 g.