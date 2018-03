Katsuobushi nella dieta

Il Katsuobushi è un alimento da usare in quantità marginali nella dieta.

La spiccata concentrazione nutrizionale lo rende utile al raggiungimento di molti fabbisogni, tra cui soprattutto quelli di minerali e vitamine. Come abbiamo anticipato, il profilo degli acidi grassi sarebbe di ottima qualità, ciò nonostante è molto probabile che la lavorazione e la conservazione riducano significativamente il contenuto finale di EPA e DHA. Questo significa che il Katsuobushi non è, a dispetto delle apparenze, una buona fonte nutrizionale di omega tre metabolicamente attivi (acido eicosapentaenoico e docosaesaenoico).

Il Katsuobushi, la cui porzione di utilizzo è sempre molto ridotta (5-10 g), nonostante sia parecchio energetico, può essere utilizzato anche nella dieta contro il sovrappeso e le patologie del metabolismo. Non ha controindicazioni in caso di obesità, diabete mellito tipo 2, ipertrigliceridemia, ipercolesterolemia ed ipertensione arteriosa. Al contrario, se la concentrazione di acidi grassi omega 3 fosse intatta, potrebbe addirittura essere considerato benefico nella lotta alle malattie del ricambio.

Bisogna tuttavia ricordare che il Katsuobushi ha un elevato contenuto di colesterolo. Ciò nonostante, la porzione ridotta non incide in maniera rilevante sull'apporto complessivo dello sterolo rendendolo idoneo anche in caso di ipercolesterolemia.

Uno degli aspetti fondamentali che distingue il Katsuobushi da altri prodotti della pesca conservati tipici europei è la scarsa presenza di sodio. Al contrario, bottarga e baccalà, ad esempio, sono controindicati in caso di ipertensione sodio-sensibile. Questo non vale per il Katsuobushi che, non venendo disidratato con il sale bensì tramite affumicatura, irraggiamento e fermentazione, ha una concentrazione di sodio perfettamente tollerabile anche per gli ipertesi.

Il Katsuobushi è un alimento che contribuisce ad aumentare l'apporto di iodio, zinco, selenio, fosforo, potassio e magnesio. Estremamente scarso nella dieta, lo iodio è di fondamentale importanza per il buon funzionamento della ghiandola tiroide (che regola il metabolismo cellulare). L'abbondanza di ferro può risultare utile in caso di anemia sideropenica. Zinco e selenio invece, sono potenti antiossidanti. Potassio e magnesio, alcalinizzanti molto implicati nella conduzione nervosa, sono spesso carenti negli sportivi e in tutti coloro che sudano abbondantemente. Il fosforo è essenziale per il metabolismo osseo, per il tessuto nervoso ecc; non è quasi mai carente.

La generosa concentrazione di vitamina D lo rende eccellente per la dieta di bambini ed anziani, che necessitano di un metabolismo osseo pienamente funzionante. È anche necessaria al funzionamento del sistema immunitario. Le idrosolubili del gruppo B sono elementi coenzimatici necessari a molteplici reazioni di tipo cellulare.

Essendo ricco di purine, il Katsuobushi va evitato nella dieta contro l'iperuricemia e la gotta. Inoltre, trattandosi di pesce conservato, è molto probabile che contenga alte quantità di istamina e che sia quindi controindicato per l'intolleranza alimentare. È invece pertinente per gli intolleranti al lattosio e per i celiaci.

Il Katsuobushi è un alimento affumicato. Questo significa che contiene livelli significativi di residui della combustione i quali, com'è ormai noto, sono coinvolti nella cancerogenesi del tubo digerente (esofago, stomaco ed intestino). Il Katsuobushi è quindi sconsigliato a chi ha familiarità o altri fattori di rischio per tumore all'esofago, allo stomaco e all'intestino.

Il Katsuobushi è anche un alimento inadatto all'alimentazione della donna gravida e di chi soffre di compromissioni del sistema immunitario (immunodepressi, malati di HIV ecc). Essendo cotto durante la lavorazione, questo derivato risulta totalmente privo di parassiti; non esiste il rischio di veicolazione di Anisakis. Tuttavia è inoculato con A. glaucus il quale, come vedremo nel prossimo paragrafo, può essere responsabile di intossicazione alimentare per produzione di tossine fungine. Peraltro, i cibi così conservati hanno maggiori rischi di contenere colonie batteriche pericolose come, ad esempio, la Listeria monocytogenes (il batterio forse più pericoloso da contrarre in gravidanza).

Il Katsuobushi non si presta alla dieta vegetariana e vegana. Ne rifiutano l'utilizzo i buddisti e gli induisti osservanti.

La porzione media di Katsuobushi è, come abbiamo detto, di 5-10 g (17-35 kcal).

Katsuobushi e micotossine

Il Katsuobushi, come la salsa di miso e di soia, è stato responsabile del contagio di malattie alimentari. La fermentazione fungina di alcuni ceppi di A. glaucus può infatti causare la produzione di micotossine.

Non dimentichiamo poi che il Katsuobushi è un alimento affumicato. L'affumicatura, applicata per combustione di prodotti vegetali, aumenta la concentrazione di benzopirene oltre agli standard UE e fino a 37 μg / kg. Per questo, sono stati ritirati dal commercio e vietati in tutta Europa.