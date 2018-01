Intossicazioni Alimentari: Cosa C'è Da Sapere?

I microorganismi e gli organismi responsabili delle intossicazioni alimentari, in senso generale, sono tutti quelli capaci di generare, a prescindere dal sistema o dal meccanismo, una malattia alimentare.

Batteri responsabili delle malattie alimentari

Possono generare una patologie alimentare in diversi modi. Anzitutto, certi sono in grado di interagire direttamente con le mucose del tubo digerente svolgendo la propria azione patologica. Nota: alcune infezioni contratte con l'alimentazione, seppur innocue per i soggetti normali, come abbiamo già detto possono essere molto pericolose in gravidanza. I batteri gram negativi possiedono una membrana plasmatica esterna nella quale sono insidiate alcune tossine, solitamente termostabili (che non si degradano con la cottura), che continuano ad esercitare la propria funzione tossica anche dopo la morte cellulare. Alcuni batteri, sia gram positivi che gram negativi, sono capaci di produrre esotossine generalmente proteiche che, se termolabili, possono essere distrutte assieme al batterio con la cottura. Nota: alcuni batteri gram negativi sono capaci di svolgere tutte e tre le funzioni nocive.

Miceti responsabili delle malattie alimentari

I miceti (muffe, lieviti, funghi) appartengono ad un regno biologico a se stante. Alcune muffe che producono tossine sono pericolosissime e possono indurre, anche non immediatamente, la morte di chi le assume. Analogo discorso per i funghi macromiceti non commestibili che tuttavia si classificano in base alla loro patogenicità in non commestibili propriamente detti, tossici e velenosi, anche letali. Nota: ricordiamo che circolano un sacco di falsi miti sui funghi; ad esempio, "quelli mangiati dagli animali non sono velenosi"; FALSO. Alcuni animali, come le lumache, non hanno il fegato. Poiché diverse specie di funghi secernono tossine epatotossiche, non hanno nessun effetto su questi invertebrati ma sono letali per l'uomo

Parassiti responsabili delle malattie alimentari

Protozoi e altri parassiti, soprattutto amebe e vermi, contaminano l'acqua, si occultano nel terreno (ad esempio la Tenia solium) o nei tessuti muscolari di altri animali (ad esempio l'Anisakis in certi pesci e la Trichinella per il maiale). Sono quindi principalmente responsabili di malattia alimentare da amebe e vermi le seguenti fonti: acqua non potabile, verdura e frutta non lavate, pesce e carni crude. La cottura li debella completamente e non producono tossine

Virus responsabili delle malattie alimentari

Il virus principalmente responsabile di intossicazione alimentare è quello dell'epatite A (HAV), che si diffonde principalmente attraverso l'acqua e i molluschi di mare allevati in condizioni igieniche precarie. Molto sensibili al calore, possono essere facilmente uccisi con la cottura. L'epatite A è quasi sempre contratta mangiando cozze crude, ostriche crude, vongole crude ecc. Altri frequenti sono norovirus e rotavirus.

Alghe responsabili delle malattie alimentari

Sia di acqua dolce che salata, le alghe sono quasi del tutto sconosciute alla popolazione italiana. In altre zone del mondo invece, sono vero e proprio flagello. Contaminando l'ecosistema con le loro tossine fin dal primo anello della catena alimentare, si accumulano nei pesci predatori e nei grossi mammiferi marini, talvolta uccidendoli, e rendendoli tossici per l'uomo che li consuma. La cottura non protegge dalle reazioni venefiche di queste tossine

Piante responsabili delle malattie alimentari

Tutte le piante hanno dei meccanismi di difesa naturali. Per l'uomo alcune sono totalmente innocue, altre esercitano semplicemente una funzione marginale (è il caso dei fattori antinutrizionali come gli ossalati e i fitati), una terza categoria è invece tossica o velenosa. Non è raro che, quasi esclusivamente durante la raccolta selvatica (ad es il colchico d'autunno o falso zafferano), le persone mangino delle piante nocive per la salute. Nella migliore delle ipotesi la sventura si risolve con una blanda sintomatologia gastrointestinale; nella peggiore invece ci possono essere conseguenze anche molto gravi (soprattutto per i più giovani). La cottura non protegge da molte delle molecole tossiche prodotte dalle piante

Animali responsabili delle malattie alimentari

Quasi totalmente assenti in Italia, gli animali tossici per l'uomo sono prevalentemente distribuiti in altri oceani e altri continenti. Sono particolarmente velenosi alcuni pesci, molluschi e crostacei, dotati di una potente tossina (vedi sotto). Teoricamente estranei al bacino del Mediterraneo, alcuni pesci palla hanno raggiunto i nostri mari tramite lo stretto di Suez. Malamente sfilettati (contaminando la carne con le tossine racchiuse nelle apposite sacche velenifere) sono stati oggetto di frode alimentare con conseguenze disastrose per i consumatori. Alcune lumache di mare sono classificate come NON commestibili o commestibili solo quando appartenenti a uno specifico sesso; è quindi consigliabile non improvvisarsi pescatori e acquistarle presso rivenditori autorizzati. Molto importante, seppur ambiguo, il caso delle intossicazioni da lumache di terra. "Ipoteticamente" innocue per l'uomo, queste creature hanno la caratteristica di diventare veri e propri "serbatoi" di inquinanti. Raccogliere le lumache a bordo strada, soprattutto in corrispondenza di campi coltivati, aumenta moltissimo il rischio di introdurre sostanze nocive (tossiche e cancerogene) come i diserbanti (glifosate), anticrittogamici ecc.

Agenti patogeni più frequenti

Di seguito proponiamo un breve riassunto degli agenti patogeni più spesso responsabili di intossicazione alimentare: