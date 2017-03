Integratori di Omega 3: Come Valutarne la Qualità

Cosa sono gli Omega 3? Gli omega 3 sono un gruppo di acidi grassi, rispettivamente denominati acido alfa linolenico (ALA), acido eicosapentaenoico (EPA) e acido docosaesaenoico (DHA). Questi lipidi rientrano nella più ampia famiglia degli acidi grassi essenziali e - in virtù di tale essenzialità - non possono essere prodotti dall'organismo, ma richiedono l'introduzione con la dieta.

Gli omega tre sono acidi grassi essenziali polinsaturi (PUFA) e contengono alcuni doppi legami posizionati tra gli atomi di carbonio.

Rivestono molte funzioni vitali o comunque importantissime per la salute. Tuttavia, oltre a essere scarsamente presenti nei cibi, gli omega 3 si danneggiano facilmente.

In virtù della loro sensibilità alla degradazione, e delle molte funzioni vitali o salutistiche, oggi questi acidi grassi essenziali (AGE) sono estremamente diffusi e commercializzati sottoforma di integratori.

Qualità Perché è Importante la Qualità degli Integratori? Come abbiamo ricordato, gli omega 3 sono nutrienti facilmente deperibili.

Subiscono particolarmente l'effetto negativo di: Ossigeno

Radicali liberi

Luce

Calore. Questo vale tanto per gli integratori alimentari quanto per gli alimenti.

D'altro canto, gli omega tre contenuti nei cibi “naturali” (non lavorati o estratti) sono meno suscettibili rispetto agli integratori.

Ciò avviene per: Maggior protezione dai raggi solari

Maggior protezione dall'ossigeno atmosferico

Presenza di antiossidanti come ad esempio la vitamina E, soprattutto negli organismi di origine vegetale. I cibi hanno un limite di commestibilità che può favorire l'assunzione di omega 3 “sani” a discapito di quelli deperiti. L'alimento impoverito di omega tre è quasi sempre “mal conservato”. Questo, perdendo tutte le caratteristiche di gradevolezza necessarie al consumo, viene rimpiazzato da uno sano, fresco e ricco di omega 3 attivi.

Gli integratori a base di ALA (vegetale) sembrano più facili da gestire rispetto a quelli contenenti EPA e DHA. Oltre a essere naturalmente più ricchi di antiossidanti, vengono prodotti elaborando delle materie prime che è possibile ottenere “quasi” in assenza di contaminanti.

La maggior parte degli integratori di EPA e DHA, invece, viene ricavata dagli organismi marini, che sono poveri di antiossidanti e provengono da un ambiente ricco di inquinanti (ad esempio il mercurio).

Tali presupposti fanno capire quale sia l'importanza di individuare uno standard qualitativo per gli integratori di omega 3. Integratori di Omega Tre: Stabilire la Qualità? La “qualità” è una caratteristica abbastanza complessa.

Riferita agli integratori di omega tre, riguarda tutti gli aspetti del ciclo produttivo, dalla scelta delle materie prime alla composizione finale.

La qualità dei prodotti a base di omega 3 è misurabile e valutabile. Infatti, oltre ai requisiti basilari imposti dalla legge (che possono cambiare da un paese all'altro), le migliori aziende si rivolgono a enti specializzati che rilasciano diverse certificazioni di qualità.

In merito agli integratori di omega tre, le certificazioni più importanti sono due: FOS e IFOS™.

Certificazione FOS FOS significa “Friend of Sea” (amici del mare).

E' un ente non governativo e senza scopo di lucro fondato da Paolo Bray (Direttore Europeo dell'Earth Island Institute per il progetto Dolphin-Safe).

FOS rilascia una certificazione di qualità focalizzata sulla valutazione dell'ecosostenibilità e si basa sugli studi scientifici più recenti.

I prodotti marchiati FOS (soprattutto alici, sardine, ritagli di tonno e krill antartico), pescati o di acquacoltura, vengono ricavati rispettando i criteri di conservazione e tutela dell'habitat marino.

Inoltre, la Friend of Sea privilegia le piccole attività imprenditoriali (che rappresentano il 50% della produzione FOS), garantendo dei costi di esercizio ridotti, affrontabili e sostenibili.

Oggi, gli integratori alimentari (o le materie prime utilizzate) che godono dell'appoggio Friend of Sea provengono da tutto il mondo e includono: mangimi, specie ittiche, olio di pesce ecc.

I controlli sono operati da agenzie internazionali e indipendenti, che rispettano totalmente le linee guida stabilite dalla FAO (Food and Drug Administration).

Certificazione IFOS™ IFOS significa “International Fish Oil Standards” (standard internazionali dell'olio di pesce).

E' un'organizzazione indipendente che analizza la qualità compositiva dell'olio di pesce e ne stima: la percentuale di omega 3, la presenza di contaminanti e la stabilità chimico fisica. Composizione Molti oli di pesce contengono quantità significative di omega 7 piuttosto che di omega 3; la IFOS garantisce che l'integratore sia effettivamente una sorgente mirabile di EPA e DHA. Inquinanti Purtroppo, il mare è ricco di inquinanti diffusi dall'attività industriale (metalli pesanti, diossine ecc). Questi contaminanti possono entrare nell'organismo dei prodotti della pesca e da qui negli integratori a base di olio estratto. IFOS controlla che i livelli di questi elementi indesiderati rientrino nella norma. Integrità Sappiamo che gli omega 3 sono molecole instabili, in particolare l'EPA e il DHA di origine animale. La conservazione delle materie prime, il metodo di estrazione e di stoccaggio, nonché il percorso totale dell'integratore finito, possono influire negativamente sulla stabilità degli omega tre facendoli irrancidire. IFOS assicura che i grassi essenziali siano integri, metabolicamente attivi e non nocivi.