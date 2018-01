In Italia il granciporro si cucina prevalentemente lesso e costituisce un ottimo ingrediente per antipasti e secondi piatti tiepidi. Stufato in rosso può costituire un'ottima pietanza, un antipasto caldo o un sugo di accompagnamento per pasta e polenta .

Eguagliato solo dalla granseola e, in senso generale, dalle "moleche", si tratta forse della specie di granchio più utilizzata in cucina in Europa Occidentale ma anche in Italia.

Le moleche (di qualunque genere) sono considerate estremamente pregiate in quanto possono essere mangiate intere, fritte , senza bisogno di separare la polpa dalla corazza esterna. Quelle più famose sono dei granchi ma non è raro, nella giusta stagione, imbattersi nelle moleche di canocchia, di granchio di rena, di gambero di fiume ecc.

La corazza dei crostacei, come quella degli insetti, è composta principalmente da chitina (un polisaccaride non digeribile per l'uomo) e finisce di ispessirsi ed irrigidirsi solo dopo che l'animale si è liberato del vecchio carapace.

Le moleche non sono altro che crostacei dotati di carapace morbido. Questa caratteristica, condivisa anche dagli altri crostacei, è solo temporanea. Granchi , gamberi e canocchie diventano moleche solo per il breve periodo che segue il cambio del carapace.

Il granciporro vive in Oceano Atlantico (non è consolidata la sua presenza in Mediterraneo), a batimetriche impegnative, su fondali prevalentemente rocciosi. Dalle abitudini piuttosto stanziali, il granciporro si muove lentamente, è poco aggressivo e si nutre prevalentemente di piccoli molluschi e crostacei. I suoi predatori naturali lo insidiano soprattutto in forma planctonica ed in giovane età, eccezion fatta per polpi e piovre, ghiotti di grossi granciporri.

Avente tutte le caratteristiche somatiche di un granchio, di colore bruno sul dorso e chiaro sul ventre, il granciporro è famoso per le sue dimensioni ragguardevoli e per l'imponenza delle potenti chele anteriori. Normalmente non vive oltre 30 anni e non supera i 15 cm x 10 cm x 3 kg di peso.

La disponibilità commerciale di granciporro è legata alla pesca professionale, non all'allevamento, ed è venduto più spesso fresco, vivo in apposite vasche, o meno frequentemente surgelato.