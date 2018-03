Gambero grigio nella dieta

Il gambero grigio si presta alla maggior parte dei regimi alimentari.

Per la modesta concentrazione calorica, è adatto allo schema nutrizionale ipocalorico contro il sovrappeso. L'abbondanza di amminoacidi essenziali nelle giuste proporzioni rende il gambero grigio estremamente consigliabile in tutti i casi di malnutrizione proteica o laddove sia utile aumentare questa frazione specifica – soggetti in accrescimento, gravidanza, defedamento, altre patologie ecc.

Nonostante l'acido eicosapentaenoico e docosaesaenoico vengano considerati semi-essenziali – l'organismo è capace di ricavarli dall'acido alfa linolenico (ALA) – è innegabile che costituiscano l'unica forma di omega 3 biologicamente attivi. Per questo, il gambero grigio può essere considerato pertinente nella dieta di tutti coloro che devono aumentare la quantità di EPA e DHA. Questi due acidi grassi sono fondamentali per la costituzione delle membrane cellulari, per lo sviluppo nervoso e oculare, per la prevenzione o la cura di ipertrigliceridemia ed ipertensione, per la prevenzione del declino cognitivo in terza età ecc.

Non bisogna tuttavia dimenticare che il gambero grigio, come tutti i crostacei, contiene un'elevata quantità di colesterolo. Questa caratteristica non è pertinente alla terapia nutrizionale contro l'ipercolesterolemia.

Il profilo vitaminico idrosolubile, che vede coinvolti molti elementi nutrizionali del complesso B, costituisce un'ottima sorgente di fattori coenzimatici necessari al metabolismo cellulare. La vitamina A invece, è determinante per la funzione visiva. La vitamina D, non solo è necessaria per il metabolismo osseo, ma anche per il corretto funzionamento del sistema immunitario.

Il ferro, nella sua forma più disponibile – indispensabile alla sintesi di emoglobina – contribuisce al raggiungimento della razione raccomandata necessaria a prevenire o curare l'anemia sideropenica. Il fosforo, difficilmente carente nella dieta occidentale, è necessario alla costituzione dell'idrossiapatite dello scheletro e del tessuto nervoso (fosfolipidi). Lo iodio, invece molto raro negli alimenti, costituisce un microelemento fondamentale al corretto funzionamento della ghiandola tiroide – che regola il metabolismo cellulare attraverso la produzione degli ormoni T3 e T4. Il selenio è un ottimo antiossidante e supporta anch'esso la ghiandola tiroide. Nota: il sodio naturalmente contenuto nel gambero grigio non è eccesivo e, di per sé, non costituisce una limitazione all'utilizzo nella dieta contro l'ipertensione arteriosa sodio sensibile.

La ricchezza in purine fa del gambero grigio un alimento totalmente inadeguato in caso di iperuricemia o predisposizione agli attacchi gottosi. Al contrario, non ha alcuna controindicazione in caso di celiachia o intolleranza al lattosio. Se ben conservato, si presta anche alla dieta per l'intolleranza all'istamina; al contrario, se mal conservato può rivelarsi nocivo.

Ricordiamo che quella ai crostacei è una delle forme allergiche più diffuse; si consiglia pertanto di evitare l'assunzione di gambero grigio nella prima infanzia - assolutamente in fase di divezzamento.