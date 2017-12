La gallinella è di ottimo pregio alimentare , soprattutto nell'ambito delle zuppe e delle cotture al forno; viene pertanto prelevata e commercializzata in tutto il litorale della penisola Italiana (è anche oggetto di pesca dilettantistica). Non può essere allevata.

Dotata prevalentemente di piccole pinne, la gallinella di mare ha due grandi e vistose membrane pettorali (che spalanca per confondere i predatori) e minuscoli arti, simili a zampette, che usa per muoversi sul fondo.

La gallinella di mare o mazzola o capone (nome che in alcune parti d'Italia, soprattutto in meridione, si usa invece per gli scorfani), è un pesce osseo d'acqua salata che popola, a batimetriche variabili (anche molto rilevanti) i fondali del Mediterraneo e parte dell'Oceano Atlantico.

Non ha controindicazioni nella celiachia e nell' intolleranza al lattosio ; come anticipato, se la conservazione non è ottimale può essere fastidiosa per chi soffre di intolleranza all'istamina. Non è adatta all' alimentazione vegetariana e vegana . La porzione media di gallinella è di 150 g (circa 135 kcal).

I residui della sfilettatura si possono utilizzare per fare un ottimo brodo . Sono eccellenti i primi ripieni di gallinella o saltati con la stessa, così come le varie marinate (gallinella scottata in aceto o limone ) da consumare fredde. L'abbinamento cibo vino della gallinella varia in base alla ricetta; per quella all'acquapazza, ad esempio, si prestano: Alto Adige Müller Thurgau, Greco di Tufo e Ischia bianco.

La gallinella di mare può essere utilizzata per confezionare antipasti di mare, primi e secondi piatti . Si può cucinare intera o sfilettata. I metodi più diffusi sono: lessatura (affogatura in acqua, a vapore , anche a pressione ), stufatura breve (in zuppa), in padella all'acquapazza, frittura , arrosto al forno.

Biologia

Classificazione del pesce civetta

La gallinella di mare “italiana” è un pesce appartenente alla Famiglia Triglidae, Genere Chelidonichthys e specie lucerna. Esistono altre specie affini al quella della gallinella di mare nostrana, diffuse anche nel resto del mondo, come ad esempio la C. cuculus, la C. kumu, la C. lastoviza ecc. E' interessante notare come la Famiglia Triglidae NON sia la stessa delle triglie, invece riconducibile al nome Mullidae (o mullidi). Inoltre, pur somigliando al pesce civetta (Famiglia Dactylopteridae, Genere Dactylopterus e specie volitans), che possiede anch'esso due pinne laterali simili ad ali rotonde bordate di azzurro, la “parentela” tra la gallinella e quest'ultimo si ferma al Sottordine biologico Dactylopteroidei.

Distribuzione ed Habitat della gallinella di mare

La gallinella di mare nostrana (C. lucerna) è un pesce osseo che colonizza tutto il bacino del Mar Mediterraneo e il versante orientale, dall'Irlanda al Marocco, dell'Oceano Atlantico. Vive a su fondali sabbiosi e/o melmosi profondità variabili da pochi metri ad oltre 200; gli esemplari più grossi raramente stazionano a batimetriche inferiori a 20 m.

Gallinella di mare nella catena alimentare

Si nutre prevalentemente nelle ore notturne di invertebrati come, ad esempio, piccoli crostacei (gamberetti, piccoli scampi, granchi e canocchie) e vermi (come l'arenicola, il coreano, la tremolina, eunice ecc). Viene cacciato prevalentemente da grossi pesci e mammiferi marini, come tonni, alletterati, verdesche, squali volpe, razze e delfini.