*circa il 60% dell' azoto è presente come azoto non proteico.

Vengono consentiti nell'alimentazione kosher (ebraica), musulmana e indù. I funghi non hanno controindicazioni per la nutrizione clinica dei soggetti in sovrappeso e/o affetti da patologie del metabolismo .

Per quel che concerne i minerali , sono discrete le concentrazioni di ferro (anche se non biodisponibile ), potassio e fosforo . I porcini si prestano alla maggior parte dei regimi nutrizionali. Non contengono lattosio e glutine , ma possono essere oggetto di allergia alimentare .

I funghi non appartengono a un gruppo di alimenti ben preciso, ma è uso comune trattarli come fossero ortaggi e verdure (anche se di fatto NON sono vegetali). I porcini hanno poche calorie , fornite soprattutto da amminoacidi e composti peptidici. Carboidrati e lipidi sono poco rilevanti. Contengono molecole prebiotiche , alcune delle quali impropriamente classificate come fibre , in percentuali interessanti.

Solo fresco, il fungo di Borgotaro può essere mangiato crudo in insalata (tagliato sottilmente); è forse uno dei pochi casi in cui un contorno rappresenta la ricetta più pregiata di un determinato ingrediente. Per tutte le altre applicazioni è possibile scegliere quello fresco così come quello secco.

Produzione

Produzione del fungo di Borgotaro

Una buona produzione di funghi porcini richiede almeno 3 fattori:

Presenza del micelio sotterraneo, che interagisce con alcune piante specifiche (querce, castagni, faggi e alcuni abeti)

Clima giusto, inteso come temperatura, umidità, precipitazioni

Fattori del sottobosco influenzati dalla macchia vegetale sovrastante.

La produzione dei funghi di Borgotaro si basa sulla raccolta dei prodotti selvatici; questo sistema è ampiamente influenzato dalla selvicoltura, cioè dalla forma di governo e dal tipo di trattamento dei boschi.

Nota: per selvicoltura o silvitocoltura si intende quella parte delle scienze forestali relativa all'impianto, alla conservazione e all'utilizzazione dei boschi.

I porcini, essendo funghi simbioti, non possono essere coltivati in maniera del tutto controllata (come invece avviene per i prataioli, per i pioppini e per i pleurotus).

Essendo questa l'unica variabile sui cui poter intervenire, nella produzione dei funghi di Borgotaro, si dà grande importanza alla manutenzione dell'area boschiva simbiota. Pare che la forma di governo più redditizia per la produzione dei funghi di Borgotaro sia a ceduo, mentre il sistema a fustaia non offre buoni risultati. Inoltre, producono meglio e in maniera più abbondante le macchie sottoposte a interventi periodici, rispetto ai vecchi boschi abbandonati.