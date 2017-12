In oriente, soprattutto in Giappone e in Cina, la produzione e il consumo di shitake è radicata nella cultura popolare da moltissimi secoli.

In alcune forme di medicina tradizionale, gli shitake vengono considerati funghi medicinali. Gli shitake sono funghi da legno e crescono principalmente sul tessuto morto. Oltre ad essere raccolti allo stato selvatico, sono oggetto di notevole produzione agricola (25 % della produzione mondiale di funghi). Hanno proprietà nutrizionali discrete e l'uso in cucina avviene soprattutto nelle ricette asiatiche.

Coltivati e consumati soprattutto nei paesi asiatici, questi funghi sono attualmente in via di espansione anche in occidente, grazie alla diffusione della cucina cinese, giapponese e coreana.

Gli shitake apportano fino ed oltre il 20% del “Daily Value” (DV) per alcune vitamine del gruppo B (soprattutto B5, PP e B6 ) e forniscono livelli moderati di alcuni minerali ; discrete le percentuali di zinco e manganese . Come tutti i funghi, gli shitake contengono vitamina D2, ricavato dall'ergosterolo, a seguito dell'esposizione ai raggi UVB della luce solare o dei neon UVB a banda larga. Essiccati hanno solo il 10% d'acqua e la densità nutrizionale aumenta di conseguenza in maniera quasi proporzionale. I funghi shitake si prestano alla maggior parte dei regimi alimentari; fanno ovviamente eccezione le persone allergiche e - soprattutto per quel che concerne l'alimento crudo - le donne incinte . Non hanno controindicazioni nella dieta per l'obesità e le patologie metaboliche. Essendo privi di lattosio , istamina e glutine , possono rientrare nel regime nutrizionale del celiaco e dell' intollerante allo zucchero del latte o all'istamina. Si prestano ai regimi nutrizionali vegetariano , vegano e religioso di vario genere (induista, buddista, musulmano, kosher ecc). La porzione media di funghi shitake crudi è di 100-150 g (circa 35-50 kcal).

Shitake in Cucina

Uso culinario degli shitake

Gli shitake freschi e secchi hanno moltissime applicazioni culinarie, soprattutto nella gastronomia tipica dell'Asia Orientale. In Giappone vengono: serviti nella zuppa di miso, utilizzati come base per un dashi di tipo vegetariano e come ingrediente per varie altre ricette (a vapore o particolari stufati chiamati simmering – che cuociono a 94 °C, quindi al di sotto del punto di ebollizione, per molte ore). Nella cucina cinese sono spesso aggiunti, saltati in padella, nei piatti vegani, come ad esempio il “Buddha's delight” (delizia del Buddha).

Varietà pregiate di shitake

Esistono alcuni tipi di shitake più pregiati. Uno è chiamato “donko” in giapponese o “dōnggū” in cinese, nomi letteralmente traducibili come “fungo d'inverno”. Un altro è definito “huāgū” in cinese, letteralmente “fungo fiore”, perché sulla porzione superiore del cappello è caratterizzato da una tipica screpolatura simile ad un disegno. Entrambe queste due tipologie di shitake vengono prodotte a temperature più basse del normale.