Il farro spezzato appartiene al III gruppo fondamentale degli alimenti; è ricco di carboidrati ma povero d'acqua – caratteristica che lo rende molto energetico a crudo – contiene fibre alimentari, proteine a medio valore biologico, vitamine e minerali specifici. È adeguato alla maggior parte dei regimi alimentari con poche eccezioni come, ad esempio, la dieta per la celiachia. Lessato assorbe almeno il 100% del suo peso in acqua raddoppiando di volume.

Le tecniche di cottura più adatte al farro spezzato sono per affogatura – lessatura in acqua – o per "risottatura" – dicitura impropria attribuita alla preparazione dei risotti. In quest'ultimo caso, il farro spezzato rende fino al 300-400% del peso iniziale. Alcuni completano la lessatura con il salto in padella. Non richiede ammollo preliminare.

Il farro spezzato si sposa perfettamente con tutti gli alimenti tipici della dieta mediterranea – condimenti, vegetali, carne – fresca e conservata – e frattaglie, prodotti della pesca, uova e formaggi. Le ricette tipiche a base di farro spezzato sono più o meno le stesse che prevedono l'utilizzo del farro intero; tuttavia, utilizzando il farro spezzato si può godere di una maggior facilità in cottura.

Si produce spezzando - in 3 o 4 parti - e setacciando - alla macchina vagliatrice - i semi integrali del farro grande o farro spelta (Genere Triticum Specie spelta). Per questo, il nome "farro spezzato", anche se non del tutto scorretto, dovrebbe essere rimpiazzato dal più pertinente "spelta spezzata".