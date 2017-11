Fagioli Bianchi - Fagioli Cannellini

Generalità Cosa sono i fagioli bianchi? Fagioli bianchi è un altro modo per chiamare i cannellini; si tratta quindi di una varietà botanica della grande specie dei fagioli (Phaseolus vulgaris). I cannellini non sono l'unico tipo di fagiolo chiaro coltivato dall'uomo; hanno la stessa tonalità anche quelli di Spagna e alcune tipologie di soia.

I fagioli bianchi sono semi amidacei che appartengono al IV gruppo fondamentale degli alimenti, essendo una sorgente nutrizionale di carboidrati complessi, fibre, sali minerali e vitamine specifici.

I cannellini sono leguminose tipiche italiane ampiamente utilizzate nella cucina tradizionale, soprattutto della regione Toscana e del centro Italia in genere. Freschi, congelati, secchi e lessati o conservati in barattolo, rappresentano un ingrediente diffusissimo per i primi piatti e per i contorni. Dai semi essiccati è possibile ricavare anche uno sfarinato alimentare, la farina di fagiolo bianco.

Cucina Utilizzo gastronomico dei fagioli bianchi I fagioli bianchi possono essere utilizzati per confezionare antipasti ma soprattutto primi piatti e contorni. Si prestano ad ogni ricetta, in qualunque forma di conservazione, anche se il prodotto più consigliabile è sempre quello fresco. I cannellini crudi sono disponibili nella stagione estiva.

Nella forma essiccata, i fagioli bianchi necessitano di un preventivo periodo (6-10 ore) di ammollo in acqua fredda, necessario a reidratarli quanto basta prima della cottura. L'acqua, che sarebbe meglio cambiare a metà dell'ammollo, dev'essere eliminata, poiché ricca di elementi antinutrizionali. Il sistema di cottura più adeguato è l'affogatura (bollitura) in pentola normale, con acqua fredda e fuoco basso, nella quale possono venire semplicemente lessati o stufati, da soli o assieme ad altri ingredienti.

Ricette famose a base di fagioli bianchi sono: fagioli all'uccelletto, cannellini al fiasco, ribollita, pasta e fagioli, salsiccia e fagioli, polenta e fagioli bianchi, sugo di cozze e fagioli bianchi, fagioli cannellini lessi, crema di fagioli bianchi ecc.

La farina di cannellini è molto utile per confezionare vari tipi di impasti. Ad esempio, con una percentuale di circa il 10% si può produrre un pane dal sapore molto caratteristico.

Descrizione I fagioli bianchi sono di forma allungata, poco ricurva e di piccole dimensioni (inferiori al borlotto). Hanno un colore uniforme, molto chiaro ma non bianco, più tendente a un marroncino tenue. La superficie è liscia.