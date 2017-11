Eccesso di Vitamina D - Tossicità

La vitamina D è un fattore nutrizionale liposolubile , con azione simil-ormonale. In natura è diffusa in varie forme chimiche, ma quella metabolicamente attiva è il calcitriolo . La vitamina D esercita varie funzioni, tra le quali la più importante è la regolazione del calcio e del fosforo nell'organismo (ma è necessaria anche per la differenziazione di alcune cellule , per il sistema immunitario ecc).

La scoperta degli stati morbosi da ipervitaminosi è abbastanza recente, poiché in passato si ignorava che questi nutrienti , più spesso carenti che in eccesso nella dieta, potessero in qualche modo nuocere alla salute.

Di ipervitaminosi ne esistono vari tipi, a seconda del tipo di vitamina assunta in eccesso; tuttavia, è doveroso precisare che non tutte le vitamine causano intossicazione e che il relativo eccesso può avere conseguenze molto diverse tra una vitamina e l'altra.

Le cause di intossicazione da vitamina D sono quasi esclusivamente farmacologiche. Anche la componente nutrizionale gioca un ruolo fondamentale ma, come spesso avviene, solo quando la dieta include integratori e alimenti fortificati .

Come abbiamo detto, assumendo farmaci e/o integratori di vitamina D in eccesso per un lungo periodo di tempo può instaurarsi l'ipervitaminosi specifica e la conseguente intossicazione. In correlazione ai sintomi e ai segni clinici già descritti, a causa dell'accumulo di calcio nel sangue (ipercalcemia) proveniente dalle ossa , possono insorgere complicanze gravi, come:

Per curare l'intossicazione da vitamina D è necessario sospenderne o ridurne l'assunzione con i farmaci e gli integratori. Non è necessario modificare la dieta, anche se l'eliminazione di tutti gli alimenti fortificati potrebbe giovare al recupero dell' omeostasi sanguigna di vitamina D e di conseguenza della calcemia.

Dose

Giusta dose di vitamina D con gli integratori

Scegliendo di assumere integratori e alimenti fortificati con vitamina D in supplemento alla dieta ordinaria, è consigliabile non superare i 10 μg/die.

Dose massima di vitamina D con gli integratori

Con quantità superiori a 100 μg/die le probabilità di effetti indesiderati sono superiori alla norma. Ciò vale per gli adulti sani, per le donne in gravidanza e in allattamento, per gli anziani e per i bambini di età compresa tra 11 e 17 anni.

I bambini di età compresa tra 1 e 10 anni non devono assolutamente oltrepassare i 50 μg/die.

Il limite per i neonati sotto i 12 mesi è di 25 μg/die.

Nota: i soggetti malati potrebbero avere una minor tolleranza e subire l'intossicazione a dosi inferiori. Nel dubbio, consultare il proprio medico.

Dose di vitamina D nella terapia

La dose di vitamina D necessaria alla terapia per combattere il rachitismo è di 250 μg/die (10.000 IU di vitamina D3 o colecalciferolo); si consideri questo valore come il limite massimo di uso sicuro per l'assunzione giornaliera tollerabile (UL).