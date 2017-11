Dieta del Supermetabolismo

Che cos'è Cos'è la dieta del supermetabolismo? Originariamente nota come “Fast Metabolism Diet”, la dieta del supermetabolismo è un sistema nutrizionale finalizzato al dimagrimento corporeo. Inventata da Haylie Pomroy (nutrizionista), la dieta del supermetabolismo è diventata famosa grazie alla presentazione in TV su programmi come il Dr. Oz e Good Morning America, e alla pubblicizzazione di alcune celebrità (Rachel Welch, Robert Downey Jr., Jennifer Lopez, LLCool J e Cher). A quanto sostiene la Pomroy, il sistema del supermetabolismo si presta non solo al dimagrimento per la cultura estetica, ma anche alla terapia nutrizionale dei soggetti colpiti da malattie croniche ed obesi patologici. Sulla dieta del supermetabolismo, Haylie Pomroy ha scritto un libro entrato nella cerchia dei “New York Times Bestseller”, in vendita anche nella versione italiana “La Dieta del Supermetabolismo”. Disclaimer Quanto riportato di seguito è un estratto del sito internet hayliepomroy.com. Pertanto, l'autore di questo articolo si dissocia da tutte le dichiarazioni riportate limitandosi a riportare quanto divulgato dalla fonte ufficiale. Sarà presente un commento personale solo nel paragrafo conclusivo.

Principi Principi della dieta del supermetabolismo La dieta del supermetabolismo abolisce il conteggio calorico, la stima delle porzioni, promette di mangiare in abbondanza e si basa sulla rotazione settimanale di uno schema semplice (ma collaudato) per scatenare precisi mutamenti nell'organismo: l'accelerazione metabolica.

Super-attivando il metabolismo, riducendo i livelli di cortisolo, mantenendo basse le concentrazioni di insulina e praticando la giusta attività motoria, è possibile far funzionare la “macchina uomo” in maniera ottimale, facilitando il dimagrimento. Non è una semplice teoria priva di fondamenta, dice Haylie Pomroy, bensì il risultato di molte sperimentazioni.

Obbiettivo e Meccanismi Obbiettivo della dieta del supermetabolismo L'obbiettivo principale della dieta del supermetabolismo è il dimagrimento; in particolare, Haylie Pomroy promette di poter dimagrire fino a 20 pounds (circa 9 kg) in soli 28 giorni (meno di un mese). Com'è facilmente intuibile, il risultato non dipende tanto dalla riduzione delle calorie generali ma piuttosto dall'incremento del dispendio metabolico generale e dalla modifica dell'assetto ormonale di cortisolo e insulina. Meccanismi fisiologici della dieta del supermetabolismo I meccanismi fisiologici che stanno alla base di questa strategia sono: Calmare le ghiandole surrenali, riducendo la secrezione di cortisolo (ormone dello stress)

Limitare la secrezione di insulina

Ridurre il lavoro del fegato

Nutrire la tiroide in modo da produrre gli ormoni T3 e T4 (indispensabili per un metabolismo veloce)

Aumentare il consumo energetico basale e quello indotto dall'esercizio motorio.

Metodo Metodo della dieta del supermetabolismo La dieta del supermetabolismo suggerisce anzitutto di ridurre lo stress psico-fisico, quale primo fattore responsabile della distribuzione viscerale del grasso corporeo.

La dieta del supermetabolismo si divide in 3 fasi. Ognuna di queste prevede il consumo di alimenti diversi, comunque sani, tutti indispensabili a raggiungere l'accelerazione metabolica. E' anche fondamentale seguire uno specifico protocollo di attività motoria: Fase 1 (lunedì - martedì): molti carboidrati, soprattutto dalla frutta. L'obbiettivo di questa fase è di “rilassare” l'organismo, ovvero quello di modificare la costante attitudine ad accumulare grassi nel tessuto adiposo come forma di difesa da possibili carestie. E' necessario eseguire un intenso lavoro cardiovascolare, ma solo in uno dei due giorni.

Fase 2 (mercoledì - giovedì): molti alimenti proteici e verdure. Una volta privato rilassato, l'organismo è pronto per entrare nella modalità di consumo ottimale dei grassi e per fare ciò è necessario limitare l'assunzione di grosse quantità di lipidi ma anche di carboidrati. L'attività motoria è incentrata sulla muscolazione e sullo sviluppo della forza. Non dimentichiamo che il muscolo brucia grandi quantità di grasso, pertanto più muscoli possediamo, più grassi saremo in grado di consumare.

Fase 3 (venerdì - sabato - domenica): tutti i cibi sopra menzionati, in più grassi e oli di buona qualità. Questo è il momento in cui avviene l'aumento metabolico e, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, in questa fase è consigliabile praticare attività fisica tranquilla come il pilates o lo yoga; anche il massaggio e la meditazione vengono considerati "esercizi fisici" adatti alla terza fase. Non esiste alcuna regola per ciò che riguarda il numero di pasti e delle porzioni. Il mantra della dieta del supermetabolismo è “mangia quanto vuoi”, ma solo i cibi specifici per la fase e il giorno in questione.

Il programma va ripetuto per circa quattro settimane.

Integratori Servono degli integratori per seguire la dieta del supermetabolismo? A volte, soprattutto quando la gestione dei pasti diventa impossibile a causa degli impegni lavorativi, per seguire la dieta del supermetabolismo è necessario fare uso di prodotti commercializzati con l'obbiettivo di sostituire i pasti. Si tratta principalmente di integratori in polvere, anche monodose, differenziati e specifici per ogni fase della dieta.