Dieta per Perdere 5Kg

Il problema dei "chili di troppo" è un disagio che affligge moltissime persone. D'altro canto, questo non è sempre un “problema reale” e talvolta si riferisce a una pura esigenza estetica . Soprattutto in tal'ultima circostanza, i chili di troppo non sono mai di grande entità; donne e uomini si accomunano, stranamente, per il desiderio di perdere mediamente 5 o al massimo 10 kg. D'altro canto, in altre circostanze il dimagrimento diviene invece essenziale per migliorare lo stato di salute, ad esempio in casi di obesità , ipertensione , colesterolo alto , ipertrigliceridemia , iperuricemia e diabete mellito tipo 2 . Occorre quindi stabilire anzitutto, se è realmente importante perdere peso.

Valutare il proprio Peso

5 kg di troppo: come valutarli?

Indice di massa corporea (IMC) o BMI

Per valutare se è davvero necessario perdere 5 kg, ovvero per stabilire se il proprio peso è realmente eccessivo, occorre valutare il cosiddetto indice di massa corporea (IMC); in alternativa, è possibile fare affidamento su analisi strumentali come la bioimpedenza (BIA), che tuttavia richiedono spesso strumenti costosi e un operatore in grado di utilizzarl correttamente.

L'IMC (BMI in inglese) è un metodo di stima della composizione corporea, che prende in considerazione due semplici variabili: statura e peso. Il BMI definisce se un essere umano adulto (NON atleta) rientra in una delle seguenti categorie: sottopeso, normopeso, sovrappeso (non patologico), obesità (patologica).

La formula per il calcolo del BMI è la seguente: peso in chilogrammi diviso statura, misurata in metri, elevata al quadrato BMI = [Ps kg/ St m2] (può anche essere usato il calcolatore online presente in questo articolo).

Il risultato, ovvero il coefficiente, è da inserire in un'apposita graduatoria di valutazione.



Tabella 1 – Valutazione dell'indice di massa corporea (IMC o BMI) Valutazione Coefficiente Sottopeso Fino a 18,4 Normopeso 18,5 - 24,9 Sovrappeso 25,0 - 30,0 Obesità Da 30,1

Come anticipato, il calcolo del BMI è un sistema utile nella valutazione “approssimativa” dello stato di nutrizione. Più in particolare, si tratta di una misura "spannometrica" in quanto non tiene in considerazione parametri come le proporzioni corporee, lo scheletro, l'entità delle masse muscolari (ragion per cui non è mai applicabile agli atleti, quelli soprattutto che praticano sport di forza) ecc. Per compensare almeno in parte queste lacune, è stato concepito un ulteriore mezzo di suddivisione che sfrutta le discriminanti della costituzione e della morfologia corporee.

La costituzione corporea valuta l'entità dello scheletro misurando la circonferenza del polso NON dominante (in centimetri, misurato nel punto più stretto) e contestualizzando il risultato in un'apposita graduatoria.



Tabella 2 – Valutazione della costituzione corporea in base alla circonferenza del polso Donna Costituzione Uomo > 15cm Esile > 1cm 15-16cm Normale 17-18cm > 16cm Robusta > 18cm

Morfologia corporea

La morfologia corporea, invece, attribuisce la giusta importanza alla relazione tra la statura e la circonferenza del polso in centimetri:

MRF CRP = [Satura in cm / Crf. polso in cm].

Anche in questo caso, la misura va inserita in un'apposita scala di giudizio.



Tabella 3- Valutazione della morfologia corporea Donna Costituzione Uomo > 9,9 Esile > 9,6 9,9 – 10,9 Normale 9,6 – 10,4 > 10,9 Robusta > 10,4

Indice di massa corporea fisiologico desiderabile (BMI F.D.)

Infine, per determinare con maggior specificità, in termini numerici, la NORMALITA' del proprio peso, possiamo unire tutti e tre questi mezzi di valutazione rapportandoli in un'unica tabella dell'indice di massa corporea fisiologico desiderabile (BMI F.D.):

Tabella 4 – BMI fisiologico desiderabile nel rispetto della costituzione corporea e della morfologia corporea Esile Longilineo Esile Normolineo Esile Brevilineo Normale Longilineo Normale Normolineo 18,5 19,3 20,1 20,9 21,7 Normale Brevilineo Robusto Longilineo Robusto Normolineo Robusto Brevilineo 22,5 23,3 24,1 24,9

Quindi, riassumendo il tutto in poche fasi, potremmo definire i seguenti punti:

Per mezzo di una bilancia ben tarata, rilevare il peso (in kg, non in lb) alla mattina, a digiuno, dopo aver adempiuto alle necessità fisiologiche in toilette Per mezzo di uno statimetro, facendosi aiutare e rispettando le linee guida (si legga Come Misurare l'Altezza), rilevare la statura (in cm) Per mezzo di un nastro metrico, oppure di un semplice nastro da sarta, misurare la circonferenza del polso NON dominante nel punto più stretto (in cm) Stabilire, con la formula BMI = [Ps kg/ St m2], il BMI e valutarlo con l'apposita tabella 1 sopra riportata. Se il BMI oltrepassa il limite inferiore del sovrappeso ci sono ottime possibilità che questi 5 kg siano “realmente” di troppo Se è compreso nel range di normalità, proseguire stabilendo, rispetto alle tabelle 2 e 3 sopra riportate, la costituzione corporea e la morfologia corporea [Statura in cm/Crf. polso in cm] Inserire il valore nella tabella 4; se il BMI, pur essendo normale, è superiore a quello fisiologico desiderabile, ci sono buone possibilità che questi 5 kg siano, anche solo parzialmente, di troppo.

Kg di troppo: più o meno di 5?

In caso di indice di massa corporea superiore a quello desiderabile è anche possibile eseguire un calcolo INVERSO per stabilire l'entità effettiva dei kg di troppo. Con i valori ricavati sopra dovremo quindi eseguire due operazioni matematiche; una per stabilire il peso fisiologico desiderabile (P F.D.) e l'latra per determinare la differenza tra quest'ultimo e il peso reale (P R.). Quindi: