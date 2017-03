Dieta Ricca di Omega 3: Le Migliori Ricette

Le migliori ricette per una dieta ricca di omega tre sono quelle che contengono livelli maggiori di ALA, DHA ed EPA nel “piatto finito”. Questa caratteristica è il risultato dell'unione tra il tipo di materia prima e la tecnica di lavorazione.

NB . Dalle fonti di acidi grassi essenziali omega tre, sia animali che vegetali, si possono ricavare degli oli particolarmente ricchi di nutrienti. D'altro canto, scegliere i cibi più ricchi di ALA, EPA e DHA può non essere sufficiente.

Ciò impone di seguire alcuni accorgimenti durante la lavorazione, per evitare che questi nutrienti rimangano compromessi ancor prima del consumo:

Esempi

Le migliori ricette con omega tre si possono dividere in:

Ricche di ALA

Ricche di EPA e DHA.

Migliori Ricette con ALA

Sono tutte quelle che contengono certi semi o la loro porzione grassa.

I semi più ricchi di omega 3 sono: chia, kiwi, perilla, lino, mirtillo, camelia, porcellana, olivello, canapa, noce, canola, soia e vite.

I semi da bollire per i confezionare i primi piatti sono soprattutto chia, lino e soia.

Dagli stessi si ricava una farina molto utilizzata per gli impasti di base:

Per quelli lievitati (pane), è necessario utilizzare anche una parte di farina con glutine.

Per la pasta alimentare non è indispensabile, ma il composto aglutinato risulta meno resistente alla cottura.

Le noci e i semi di canapa possono essere consumati come snack o in forma di farina.

Spremendo tutti i semi ricchi di omega 3 si ottiene un olio da utilizzare crudo sui contorni; d'altro canto, non tutti sono molto gradevoli al gusto (soprattutto di kiwi, mirtillo e vite).

Migliori Ricette con EPA e DHA

Riguardano prevalentemente i pesci, i molluschi e i crostacei.

Sono più ricchi di omega 3: salmone selvaggio, pancia di tonno, sgombro, palamita, sardine e altri pesci azzurri, fegato di pesce ecc.

I carpacci, le tartare, i vari tipi di sushi e i filetti crudi marinati conservano interamente la quota di omega 3.

In merito alle cotture, si prestano maggiormente i sistemi: a bassa temperatura (sottovuoto in acqua), vasocottura e cottura a vapore.

Gli oli ricavati dagli organismi acquatici (di pesce, di fegato di pesce, di krill, di alghe ecc) non si prestano alla gastronomia e fungono più che altro da integratori alimentari.