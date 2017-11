Dieta delle Banane

Cos'è la dieta della banana La dieta della banana o “Morning Banana Diet” è una dieta finalizzata al dimagrimento. A inventarla (nel 2008) fu Sumiko Watanabe, una farmacista di Osaka, che la sperimentò sul marito Hitoshi Watanabe facendogli perdere 16 kg. Inizialmente pubblicizzata su Mixi, un social network giapponese, vendette oltre 730.000 libri. Nell'anno di diffusione, la dieta della banana riscosse un tale successo da rendere insufficienti le disponibilità commerciali di banane nei negozi agroalimentari del territorio. Il dott Mashahiko Okada della “Nigata University School of Medicine”, ha definito la dieta della banana come una regime alimentare totalmente privo di fondamenti nutrizionali.

Metododologia In cosa consiste la dieta della banana? Il "sistema dieta della banana" permette il consumo illimitato di questi frutti con acqua a temperatura ambiente o un bicchiere di latte per la prima colazione. Le scelte alimentari che riguardano il pranzo e la cena sono prive di restrizioni. E' possibile mangiare nuovamente una o più banane come spuntino tra i pasti, in caso di fame, ma non è permesso altro tipo di dolce. E' vietato mangiare oltre le ore otto di sera e il soggetto deve andare a dormire entro mezzanotte. Regole della dieta della banana Mangiare una o più banane a colazione (sono concessi fino a 4 frutti piccoli, ovvero quelli che mangiava il primo tester del metodo, oltre i quali ovviamente l'efficacia del sistema non è garantita) A pranzo, è “consigliabile” mangiare una banana accompagnata da una piccola insalata di verdure. In realtà, anche questo pasto potrebbe essere consumato liberamente Evitare qualunque altro alimento dolce Bere acqua a piacimento, purché a temperatura ambiente Consumare la cena prima delle 20:00 (la scelta alimentare è illimitata) Se necessario, mangiare una banana negli spuntini, anche in quello serale Andate a letto prima di mezzanotte.

Come Funziona Meccanismo della dieta della banana Una spiegazione “plausibile” sull'efficacia della dieta della banana è che questi frutti costituiscono una sorgente naturale di fibre alimentari, sia solubili che insolubili. Sei grammi di fibre introdotte a colazione, rispettivamente contenute in circa due banane, potrebbero aumentare la sazietà, ridurre l'appetito e di conseguenza regolare l'assunzione calorica. L'amido resistente, una di queste fibre, fermenta nel colon grazie all'intervento della flora batterica fisiologica intestinale, creando sottoprodotti come gli acidi grassi a catena corta che possono conferire diversi benefici per la salute, ad esempio l'aumentata ossidazione cellulare dei grassi e (nel lungo termine) la possibile riduzione del tessuto adiposo.

Nota: in base a quanto ci ha dimostrato la scienza nell'ambito dei metabolismi energetici, la tendenza all'accumulo adiposo è provocata soprattutto dalla combinazione di grosse quantità di grassi associate ad altrettanto importanti dosi di carboidrati, soprattutto raffinati come lo zucchero. Per far si che la dieta della banana funzioni correttamente, vista l'alta percentuale di carboidrati nei frutti, è quindi necessario che si limiti l'introduzione di grassi da altre fonti alimentari.

Controversie Controversie sulla dieta della banana Se da un lato è importante cercare una spiegazione per quanto riguarda l'efficacia del sistema, dall'altro bisogna anche dare una motivazione ai casi fallimentari. La dieta della banana può infatti dimostrarsi inefficacie. La causa principale è l'abuso alimentare nei pasti di pranzo e cena, che non sono strettamente regolamentati. Come riferisce la “American Dietetic Association”, ogni volta che una dieta suggerisce di mangiare “ciò che vuoi”, esiste un'alta probabilità che le persone inclini all'overeating falliscano nel dimagrimento.