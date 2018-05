Cuore di equino nella dieta

Il cuore di equino è un alimento che, per il modesto apporto calorico e la bassa concentrazione di acidi grassi, si presta alle diete dimagranti – ipocaloriche e normolipidiche.

Ciò nonostante, questo alimento non è del tutto consigliabile in caso di patologie metaboliche, soprattutto per quanto riguarda l'ipercolesterolemia. Ciò non dipende dal rapporto degli acidi grassi, tanto quanto dal livello di colesterolo; una porzione media di cuore di equino apporta il 50% della razione raccomandata di colesterolo giornaliero e ben 2/3 di quello suggerito in presenza di ipercolesterolemia.

Il cuore di equino, come il resto delle carni, latte e derivati, prodotti della pesca e uova, è una fonte nutrizionale eccellente di amminoacidi essenziali. Questa caratteristica può essere molto utile in caso di aumentato fabbisogno individuale, ad esempio: gravidanza e allattamento, accrescimento, pratica sportiva oltremodo intensa e/o prolungata, terza età – per disordine alimentare e tendenza al malassorbimento – malassorbimento, recupero dalla malnutrizione specifica o generalizzata e defedamento.

Il cuore di equino è tra le migliori fonti nutrizionali di ferro. Inserendolo regolarmente nella dieta si facilita indubbiamente la copertura del fabbisogno nutrizionale specifico, alto soprattutto nelle donne fertili, ancor di più se gravide, e in condizioni di anemia sideropenica.

Contribuisce anche ad aumentare l'assunzione di fosforo, necessario per la strutturazione delle ossa e dei fosfolipidi – contenuti nelle membrane cellulari e nel tessuto nervoso – di potassio, alcalinizzante e necessario al funzionamento del potenziale di membrana – perduto in abbondanza con la sudorazione, con le urine ed eventualmente con la diarrea – e di zinco – antiossidante e costituente enzimatico di grande importanza.

Il cuore di equino è ricchissimo di vitamine del gruppo B, fattori coenzimatici di grande importanza nei processi cellulari; costituisce quindi una fonte nutrizionale eccellente per supportare il corretto funzionamento di tutti i tessuti.

Per l'alto contenuto di purine, è invece sconsigliabile nella dieta dell'iperuricemico e soprattutto in presenza di attacchi gottosi, nonché per chi tende alla calcolosi / litiasi renale di acido urico. Non ha controindicazioni per l'intolleranza al lattosio, per la celiachia e per l'intolleranza all'istamina.

Il cuore di equino non ha un'eccellente digeribilità. Soprattutto rispetto all'albume, ai fiocchi di latte magri, al pesce magro e alle carni bianche magre, rimane nello stomaco più a lungo. Porzioni troppo abbondanti, soprattutto nel pasto serale, sono quindi inadeguate alla dieta contro la dispepsia, l'ipocloridria, la gastrite, l'ulcera peptica e la malattia da reflusso gastroesofageo. Inoltre, essendo piuttosto "tenace" da masticare, non è indicato al regime nutrizionale di chi ha una dentatura compromessa o fa uso di protesi dentarie amovibili.

Il cuore di equino non viene ammesso nella dieta vegetariana, vegana, induista e buddista. Non sembra avere specifiche controindicazioni per ebrei e musulmani.

La porzione media di cuore è di 100-150 g (circa 145-220 kcal).