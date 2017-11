Crema Budwig

Cos'è la crema Budwig? La crema Budwig, che prende il nome dalla sua inventrice (dott.ssa Johanna Budwig), è una ricetta concepita per facilitare il processo di disintossicazione e prevenzione dei tumori, già proposta nel sistema dietetico Kousmine. In particolare, secondo la teoria nutrizionale Kousmine-Budwig, la colazione sarebbe il pasto più importante in termini di efficacia preventiva e terapeutica. Ecco perché la dott.ssa Budwig ha coniato una vera e propria miscela di ingredienti specifici da utilizzare quotidianamente nell'alimentazione.