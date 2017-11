Volgarmente chiamato trota d'oro o dorata , il coregone è abbastanza simile alla trota di lago, anche se possiede un manto più argentato e una bocca decisamente più piccola. Il coregone appartiene all'insieme dei prodotti della pesca , a loro volta inseriti nel I gruppo fondamentale degli alimenti, essendo fonte di proteine ad alto valore biologico , minerali e vitamine specifici. E' anche ricco di grassi buoni ma, a differenza dei prodotti di mare, non contiene iodio . In cucina, il coregone è molto utilizzato, soprattutto nelle zone circostanti i corsi d'acqua che ne sono ricchi. Questo pesce si può utilizzare come pietanza, semplicemente arrosto o lessato, o come ingrediente per i primi piatti . Viene pescato in maniera sostenibile e, anche grazie a un ciclo vitale piuttosto rapido, non costituisce una specie a rischio; è anche sottoposto ad allevamento e ripopolamento.

Proprietà Nutrizionali

Caratteristiche nutrizionali del coregone

Il coregone è un alimento che rientra nell'insieme dei prodotti della pesca; appartiene quindi al I gruppo fondamentale degli alimenti, quale fonte primaria di proteine ad alto valore biologico, minerali e vitamine specifici. E' anche povero di grassi “cattivi” e ricco di “grassi buoni”.

Ha un apporto energetico moderato, non tra i più bassi ma adeguato a qualunque circostanza. Le calorie sono fornite principalmente dalle proteine, seguite dai lipidi; i carboidrati sono invece irrilevanti.

I peptidi sono ad alto valore biologico, contengono cioè tutti gli amminoacidi essenziali (nelle giuste quantità) per l'organismo umano.

Gli acidi grassi hanno una prevalenza di catene insature, con ottima percentuale dei polinsaturi (tra i quali saranno probabilmente abbondanti gli omega 3 acido eicosapentaenoico EPA e docosaesaenoico DHA).

Nota: EPA e DHA non sono considerati omega 3 “realmente” essenziali, titolo invece riservato all'acido alfa linolenico (ALA); tuttavia sono comunque gli esponenti biologicamente più attivi di questa categoria.

Le fibre sono assenti e la quota di colesterolo è ignota (ma dovrebbe essere moderata).

Tra i minerali spiccano le concentrazioni di potassio e fosforo; buoni anche i livelli di calcio e ferro.

Nota: purtroppo questo pesce non contiene iodio.

Per quel che concerne le vitamine, si apprezza il contenuto di niacina (vitamina PP) e di retinolo (vitamina A).

Il pesce non è oggetto di allergia particolarmente diffusa e non contiene molecole scarsamente tollerate dalla popolazione generale (come il lattosio e il glutine) anche se, in caso di mal conservazione, può diventare una fonte rilevante di istamina.

Il coregone è un alimento che si presta alla maggior parte dei regimi alimentari. Non ha controindicazioni per l'obesità e le patologie metaboliche; al contrario, grazie alla presenza di EPA e DHA, si presta molto alla nutrizione clinica contro il sovrappeso, l'ipertrigliceridemia, l'ipertensione e il diabete mellito tipo 2 scompensato. E' molto saziante e per questo, di solito, non è oggetto d'abuso alimentare. Si presta anche all'alimentazione dell'intollerante al lattosio e del celiaco; mal conservato può essere nocivo per l'intollerante all'istamina.

Viene logicamente escluso dalla dieta vegetariana e vegana. Non ha invece controindicazioni per i regimi nutrizionali religiosi musulmano e kosher; è invece da escludere nell'induismo. Si sconsiglia di mangiarlo crudo; non tanto per una ragione di gusto, ma per la possibile presenza di un parassita chiamato Diphyllobotrium latum o tenia dei pesci. Quando raggiunge l'intestino umano, questo verme piatto arriva a una lunghezza di 15 m.

La porzione media di coregone, mangiato come pietanza (secondo piatto), è di 150-200 g (200-270 kcal).

Nota: le uova di coregone sono commestibili ed hanno caratteristiche nutrizionali simili a quelle di trota e di salmone.