Non a caso, chi salta la colazione manifesta quasi sempre un atteggiamento scorretto negli altri pasti della giornata, tendendo ad abbuffarsi a pranzo o a cena. Il mancato consumo della colazione non è quindi correlato a un minor apporto calorico e al dimagrimento , anzi spesso produce effetti contrari.

La colazione vegana è un pasto che rispetta i criteri del veganismo; non contiene quindi alimenti di origine animale, ma deve comunque essere in grado di fornire tutti i nutrienti necessari a mantenere l'equilibrio nutrizionale.

Veganismo

Cos'è il veganismo?

Veganismo (o anche veganesimo) è il nome di una corrente filosofica e comportamentale che si basa sul rifiuto dei prodotti di origine animale e sull'astensione totale dall'uso degli stessi.

Chi segue la dieta vegana è detto vegano o vegetariano stretto.

Il termine veganismo etico corrisponde invece a uno stile di vita che abolisce anche tutti i prodotti non alimentari che implicano l'utilizzo di animali, come integratori, cosmetici, farmaci e tessuti.

Il veganismo è, di per sé, una corrente animalista, tuttavia alcuni vegani si oppongono alla tecnica dell'allevamento perché considerata non ecosostenibile, nociva per l'ambiente; questa corrente di pensiero è detta veganismo ambientale.

Alcuni vegani detti fruttariani mangiano solo frutti caduchi e già staccati naturalmente dalle piante.

Veganismo VS vegetarianismo

I vegetariani (latto-ovo-vegetariani, ovvero coloro che seguono il vegetarianismo) prendono in esame soprattutto la dieta ed escludono solamente la carne e il pesce (qualunque tessuto prelevato da un organismo vivente), mentre consumano tranquillamente latte e derivati, uova e prodotti dell'alveare (miele, propoli, polline cera ecc). Se scelgono di escludere anche altri alimenti possono diventare latto-vegetariani o ovo-vegetariani.

Nota: un vegetariano NON mangia (o non dovrebbe mangiare) formaggi prodotti con caglio animale.