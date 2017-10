Colazione per Perdere Peso

Introduzione Colazione: importanza per perdere peso Funzione della colazione Contrariamente a quanto molti pensano, la colazione è un pasto principale a tutti gli effetti. Certo, è quantitativamente inferiore agli altri due, pranzo e cena, ma ha un ruolo ben preciso e molto importante. Soprattutto nelle diete per perdere peso, una colazione “sbagliata” può vanificare gran parte del lavoro. Questo perché è necessaria a: Fornire l'energia indispensabile all'organismo che, dopo circa 12 ore di digiuno e nel contesto di una lunga terapia alimentare, può avere una necessità impellente di calorie Colmare il desiderio di cibo fin dal primo risveglio; è un aspetto talvolta sottovalutato ma che sta alla base della maggior parte delle diete disorganizzate o caratterizzate da uno - due pasti, molto abbondanti, soprattutto della cena. Dieta per perdere peso Le diete per perdere peso sono regimi alimentari che favoriscono lo smaltimento del grasso contenuto nel tessuto adiposo sottocutaneo e viscerale. Per fare ciò, è essenziale che la dieta per perdere peso: Fornisca meno calorie totali di quante ne vengono consumate - dieta ipocalorica dimagrante al 70% dell'energia normale

Ponga l'organismo in una condizione metabolica adeguata, attraverso l'equilibrio nutrizionale e un conseguente flusso ormonale corretto (evitando l'impennata insulinica, rispettivamente causata dall'eccesso calorico, soprattutto di alimenti raffinati ad alta concentrazione di carboidrati). Ovviamente i principi basilari della dieta per perdere peso devono essere riprodotti sui singoli pasti, senza alcuna eccezione, senza però ostacolare le scelte alimentari più adeguate alla situazione.

Caratteristiche 1° caratteristica della colazione per perdere peso: apporto calorico adeguato La giusta colazione per perdere peso ha un apporto calorico adeguato. Generalmente, secondo la ripartizione mediterranea, questo pasto dovrebbe fornire all'incirca il 15% dell'energia totale. Si tollerano variazioni di ±2/3 %, ma non di più, per evitare il rischio di vanificare la strategia di organizzazione dei pasti. Per fare un esempio, in una dieta da 2100 kcal, la colazione dovrebbe fornire all'incirca 315 kcal (tra le 252 e le 378 kcal). “Spannometricamente” parlando, per verificare l'adeguatezza delle porzioni (dando per scontata la corretta scelta degli alimenti), si dovrebbe avvertire appetito circa 2 ore e 30' dopo la colazione (con le dovute differenze legate alla soggettività e allo stile di vita). D'altro canto, se la dieta fosse di tipo ipocalorico dimagrante, per la stessa persona (che non aumenta l'attività fisica) le calorie totali diventerebbero 1470 kcal e quelle della colazione comprese tra 176 e 265 kcal (221 kcal). 2° caratteristica della colazione per perdere peso: equilibrio nutrizionale La colazione per perdere peso deve anche essere equilibrata. Il modello della dieta mediterranea prevede di fornire all'incirca il 25-30 % di calorie da lipidi (prevalentemente insaturi, con il 2,5% di grassi essenziali), non meno del 12-13 % (e assolutamente non più del 18-20 %) di energia dalle proteine (da cui almeno 1/3 ad alto valore biologico) e il rimanente da carboidrati, di cui una piccola parte semplici (10 e non oltre il 16 %); sono essenziali all'equilibrio nutrizionale anche: 30 g/die di fibre alimentari, una quota di colesterolo <300 mg/die e le giuste quantità di vitamine, minerali e antiossidanti polifenolici. Per comodità, queste proprietà devono essere valutate sul regime nutrizionale giornaliero o meglio settimanale. Non è obbligatorio che la colazione fornisca il 15% di tutti questi nutrienti; al contrario, solitamente una colazione mediterranea è prevalentemente orientata ad apportare: acqua, glucidi semplici (da lattosio, saccarosio e maltosio), carboidrati complessi, fibre, calcio, fosforo e vitamine del gruppo B (soprattutto B2 riboflavina e B1 tiamina); è presente anche una modesta concentrazione proteica e lipidica. Al contrario, la maggior parte dei glicidi complessi verrà coperta dal pranzo e quella di proteine a cena; negli spuntini, pasti secondari, è contenuta la porzione rimanente di glucidi semplici (solitamente costituita dal fruttosio).