Colatura di alici nella dieta

La colatura di alici è un alimento che non si presta a tutti i regimi nutrizionali. Pur non avendo controindicazioni per la dieta del sovrappeso e dell'obesità – a patto che venga usata come condimento, cioè in quantità di 5-10 g per volta – è invece sconsigliata in una serie di disturbi sia metabolici che dell'apparato digerente.

La colatura di alici, per l'elevata concentrazione di sodio, è da evitare assolutamente nella terapia nutrizionale preventiva e terapeutica verso l'ipertensione arteriosa primaria sodio sensibile. Va comunque sottolineato che la quantità di colatura di alici per porzione, anche considerata la scarsa frequenza di consumo, è talmente bassa da impattare relativamente sul bilancio di sodio nella dieta. Per un soggetto che rispetta scrupolosamente le indicazioni del medico – dieta DASH – sarebbe quindi sufficiente, al fine di equilibrare la concentrazione di sodio nella dieta, inserire la colatura di alici in un menù privo di alimenti salati. L'alta concentrazione di sodio può nuocere anche allo stomaco. Avendo un effetto particolarmente osmotico e disidratante, la colatura di alici può irritare la mucosa peggiorando condizioni come la gastrite e l'ulcera peptica.

Non dimentichiamo poi che una dieta ricca di sale si associa, statisticamente, a maggiori probabilità di: sovrappeso, patologie metaboliche di vario genere, relative complicanze, malattie gravi dello stomaco e dell'intestino.

La colatura è logicamente da evitare in caso di allergia alle alici. Inoltre, per la verosimile presenza di istamina, è consigliabile non inserirla nel menu della dieta contro la relativa intolleranza alimentare.

La colatura di alici non ha controindicazioni per la celiachia e per l'intolleranza al lattosio. Anche se, a differenza delle alici stesse, la colatura non dovrebbe contenere alte percentuali di purine, in caso di iperuricemia è comunque buona norma evitarne o limitarne il consumo.

La colatura di alici è da evitare in caso di dieta vegetariana e vegana.

La frequenza di consumo della colatura di alici è sporadica, una tantum, mentre la porzione media corrisponde a 5-10 g (circa 5-20 kcal).