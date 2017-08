Nel 2006, i ministeri “delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali”, “dell'Agricoltura” e “della Silvicoltura” hanno attribuito a sei razze di maiale allevate in toscana (tra le quali anche la Cinta Senese) la Denominazione di Origine Protetta, definendole in maniera più generica “Suino Cinto Toscano DOP”.

Cinta Senese è il nome di una razza di maiale domestico (Sus scrofa domesticus) , tipica della provincia di Siena (città toscana situata al centro Italia). Come anche il Nero dei Nebrodi, per il suo colore scuro e la tendenza a vivere meglio allo stato semi-brado o brado, anche il Cinta Senese viene spesso associato al Pata Negra , una razza di maiale pregiata, tipica della penisola Iberica. D'altro canto, la Cinta Senese si distingue per la classica banda (o fascia) di pelle e pelo chiaro presente sul torace, dietro le spalle dell'animale. Oggi, questa razza viene allevata esclusivamente a scopo alimentare e per la conservazione della stessa razza (vecchia di oltre 1.000 anni).

Come abbiamo detto, si presta molto alla produzione di carni conservate, ma sono famosissime anche le ricette dei tagli freschi; in particolare, è caratteristica la ricetta della porchetta nel forno a legna (a base di giovani esemplari del peso di 40-60 kg). I prodotti più famosi a base di Cinta Senese sono i salumi, insaccati o salati, da cuocere o affettati crudi. In particolare citiamo: il prosciutto toscano, il salame toscano, le salsicce fresche, il buristo, la spalla salata, la pancetta , il capocollo , la finocchiona e il lardo di Colonnata .

Proprietà nutrizionali

Caratteristiche nutrizionali della Cinta Senese

Le proprietà nutrizionali della Cinta Senese sono le stesse delle altre razze di suino allevate allo stato semi selvatico:

La carne di Cinta Senese appartiene al I gruppo fondamentale degli alimenti, quale importante fonte nutrizionale di proteine ad alto valore biologico. Contiene anche una quantità rilevante di lipidi, che varia in base al taglio.

Le vitamine più abbondanti sono del gruppo B, come la B1, la B2, la PP, la B12 ecc. Discrete le percentuali di vitamina A nei tagli più grassi.

Il fegato è ricchissimo di molte altre vitamine, assenti invece nella carne (vitamina D, acido folico, vitamina C ecc), ma anche di colesterolo.

I minerali più presenti nella carne sono il ferro e il potassio.

La carne fresca di Cinta Senese può essere assunta in porzioni medie di 100 g, per circa una o due volte alla settimana, a seconda della composizione globale della dieta. In caso di ipercolesterolemia è consigliabile prediligere tagli molto magri, come la lombata.

Per quel che concerne i salumi, quelli magri possono essere mangiati in porzioni di 50 g, tuttavia con una frequenza inferiore.

In caso di ipertensione arteriosa primaria sodio sensibile, dovrebbero essere limitate a “una tantum” tutte le carni salate; lo stesso dicasi, riferendosi alla popolazione generale, per gli alimenti di norcineria particolarmente grassi.

La Cinta Senese è ovviamente esclusa dalla dieta vegetariana, vegana, musulmana, kosher e induista.

Non si tratta di una carne particolarmente allergizzante e non contiene nutrienti spesso oggetto di intolleranza alimentare, come il glutine e il lattosio.