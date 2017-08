Cibi Ricchi di Omega 3

Cibo e omega 3 L'apporto nutrizionale di omega 3 è un fattore determinante per l'equilibrio della dieta e per garantire lo stato di salute generale dell'organismo. Non tutti i cibi hanno un contenuto soddisfacente di omega 3 che, d'altro canto, svolgono un ruolo indispensabile nell'organismo.

Funzioni degli omega 3 Alcune delle funzioni biologiche degli omega 3 sono: costituenti delle membrane cellulari,

strutturano il tessuto nervoso ed oculare,

precursori degli eicosanoidi antinfiammatori,

contrastano l'ipertensione e l'ipertrigliceridemia (con effetti benefici sulla salute vascolare),

partecipano a mantenere la funzionalità cerebrale anche in terza età,

proteggono da certe malattie degenerative degli occhi,

dovrebbero ridurre i sintomi dell'artrite reumatoide

migliorano l'umore ostacolando certe forme di depressione

Detto questo, si potrebbe dedurre che la carenza di omega 3 incida negativamente sull'omeostasi corporea, predisponendo a vari disagi o patologie. Ecco perché, oltre a suggerire un maggior consumo di cibi che li contengono, alcuni professionisti ne consigliano l'integrazione alimentare. Sarebbe tuttavia inutile (o sbagliato) ricorrere a questa strategia senza modificare il proprio stile alimentare; ergo, per evitarne la carenza, è anzitutto necessario aumentare il consumo di cibi ricchi di omega 3. In seguito capiremo meglio come fare, ma specifichiamo fin da subito che si tratta di una correzione alimentare tutt'altro che semplice o banale; per aumentare l'assunzione di omega 3, infatti, non è sufficiente incrementare il consumo alimentare di questi ultimi, ma risulta altresì necessario valutare i seguenti fattori: Tipologia di omega 3: gli omega 3 non sono tutti uguali e alcuni sono più utili di altri

Acidi grassi essenziali non è sinonimo di omega 3: sono essenziali anche gli omega 6, che tuttavia, per la loro maggiore presenza nei cibi, non risultano quasi mai potenzialmente carenti

Rapporto tra omega 3 e omega 6; l'eccesso di omega 6 può compromettere l'equilibrio metabolico o contrastare la sintesi endogena di certi omega 3

Integrità degli omega 3: gli omega 3 sono nutrienti delicati e non sempre giungono integri sulle nostre tavole

Porzioni dei cibi ricchi di omega 3: non sono libere, in quanto gli alimenti che contengono più omega 3 hanno anche delle controindicazioni.

Cosa sono gli omega 3? Gli omega 3 sono lipidi. Strutturalmente si presentano come delle catene carboniose ricche di atomi idrogeno, che terminano con un gruppo metile. Al vertice opposto, invece, quando sono in forma libera, presentano un gruppo ossidrile e un atomo di ossigeno; d'altro canto sono più spesso legati (fino a tre per volta) a una molecola di glicerolo , per formare i gliceridi (lipidi complessi). Come gli omega 6, gli omega 3 vengoo definiti acidi grassi polinsaturi, ovvero caratterizzati dalla presenza di doppi legami situati tra gli atomi di carbonio. Questa caratteristica li rende liquidi, anche a temperature inferiori a 0° C, ma più delicati e sensibili alla cottura, alla luce e alla perossidazione (irrancidimento).

E' opinione comune che gli omega 3 siano tutti nutrienti essenziali (che l'organismo non produce autonomamente). In realtà l'unico omega 3 veramente essenziale è l'acido alfa linolenico (ALA), dal quale il corpo umano ricava i metaboliti attivi acido eicosapentaenoico (EPA) e docosaesaenoico (DHA). Vista la precarietà di quest'ultimo processo, alcuni definiscono EPA e DHA condizionatamente, potenzialmente o semi-essenziali. Ricordiamo che in natura esistono altri tipi di omega 3, che tuttavia non hanno la stessa importanza nutrizionale (ad es. l'acido esadecatrienoico, octadecatetraenoico ecc).

Porzioni Quantità dei cibi e degli integratori di omega 3 I cibi ricchi di omega 3 vanno assunti con elasticità, ma non senza alcun criterio.

I prodotti della pesca, che appartengono al I gruppo fondamentale degli alimenti, servono anche a introdurre proteine ad alto valore biologico, certe vitamine del gruppo B e minerali specifici. Partecipano a questa funzione anche la carne degli animali terrestri, le frattaglie, i derivati e le uova (che fanno parte dello stesso gruppo); non solo, anche il II gruppo fondamentale, quello del latte e derivati, contribuisce allo stesso scopo. Dal canto loro, i prodotti della pesca sono anche ricchi di vitamina D e iodio, nutrienti potenzialmente carenti nella dieta collettiva; tuttavia possono contenere, soprattutto quelli di grandi dimensioni, temibili inquinantim come il mercurio e le diossine. Inoltre, troppe proteine possono compromettere l'equilibrio della dieta. Ciò impone di: Alternare il consumo di prodotti della pesca alla carne, ai formaggi e alle uova

Rapportare con cura le porzioni e la frequenza di consumo degli alimenti fortemente proteici (I e II gruppo fondamentale degli alimenti), senza dimenticare che anche i cereali e i legumi possono fornire quantità considerevoli di peptidi

Limitare il consumo dei grossi pesci a “una tantum”, prediligendo le creature di piccole dimensioni, che contengono meno inquinanti

Consumare porzioni da 150 g riferite agli alimenti freschi e da 50 g per quelli conservati

In merito agli integratori, come l'olio di pesce, di krill o di alghe, assicurarsi:

Che goda di certificazioni appropriate come IFOS (International Fish Oil Standard)



Di conservarlo accuratamente



Di non eccedere con il dosaggio, consultando il medico, il farmacista o attenendosi alle indicazioni sull'etichetta.