Gusto amaro e cibi

I cibi amari sono alimenti che - contenendo uno o più fattori amaricanti, in concentrazioni variabili - vengono nitidamente percepiti al palato come amari. L'organo sensoriale deputato alla captazione del gusto amaro (non all'elaborazione, che spetta al cervello) è la lingua, in particolare la zona posteriore. Nota: i gusti non vengono percepiti dal sistema olfattivo, invece responsabile dell'interpretazione di sapori anche molto complessi.

Solo da pochi anni si è iniziato a comprendere il ruolo del gusto amaro e delle molecole coinvolte, che sembrano esercitare specifiche funzioni di tipo nutrizionale e digestivo.