Se ne producono grandi quantità (600 tonnellate/anno) nei pressi della catena montuosa dei Monti Sibillini, più in generale nelle province di: Terni, Ascoli Piceno, Fermo, Ancona e Macerata.

Il ciauscolo ( ciavuscolo o ciaiuscolo ) è un insaccato italiano, tipico delle regioni Marche e Umbria, che gode del riconoscimento di Indicazione Geografica Protetta (IGP, dal 2006 in Italia e dal 2009 in Europa).

Alimento

Descrizione del ciauscolo

Il ciauscolo è un insaccato che non ha le caratteristiche di un affettato. Pur somigliando ad un comunissimo salame, al taglio si presenta tenero, cremoso e spalmabile (come la nduja).

E' di forma cilindrica (somiglia vagamente a un salame), con una lunghezza di circa trenta centimetri e un peso non superiore al chilogrammo.

Al taglio si presenta di un colore tra il rosso tenue e il rosa; al tatto, la macinatura è molto fine. La consistenza diminuisce all'aumentare dei passaggi in macinatura, alla riduzione dei fori della piastra ma soprattutto all'aumentare della percentuale di grasso.

Gli ingredienti del ciauscolo sono:

Carne di maiale

la porzione grassa è rappresentata soprattutto dalla pancetta e in minor parte dal lardo



la porzione magra è costituita prevalentemente dalla spalla, eventualmente dal lombo e marginalmente da altri ritagli; più raramente la coscia, che viene solitamente usata per la produzione del prosciutto crudo

Vino bianco

Aglio

Pepe nero.

Nota: esistono alcuni tipi di ciauscolo aromatizzato, come quello ai semi di finocchio, all'arancia e al fegato ( detto fegatino o mezzofegato).

Il ciauscolo viene insaccato in budello naturale, costituito generalmente dal colon di suino o bovino. La stagionatura è di almeno due o tre settimane, per un tempo massimo che ne deve mantenere la tipica consistenza morbida (due o tre mesi).

Il ciauscolo marchigiano è notoriamente di grana più fine, la percentuale di grasso è superiore e dovrebbe quindi risultare più tenero, anche se in queste zone si tende a stagionarlo di più rispetto all'Umbria.

Ad Ascoli si produce un ciauscolo abbastanza compatto, mentre a Macerata è più grasso e spalmabile.