Chinotto

Cos'è il chinotto? Chinotto (Citrus x myrtifolia) è sia il termine comune di una pianta arborea appartenente alla Famiglia delle Rutaceae, sia il sostantivo utilizzato per indicare i suoi frutti, ma anche il nome di una famosa bevanda analcolica gassata a base di questi ultimi. L'albero di chinotto, discendente dall'arancio amaro, si distingue per la forma caratteristica delle foglie, che stranamente somigliano a quelle del mirto. I frutti sono invece più simili a quelli del suo parente stretto e vengono utilizzati come ingrediente sia in campo alimentare (ad esempio per la famosissima e omonima bevanda analcolica), sia in ambito cosmetico. Crudi, i frutti del chinotto non sono reputati del tutto commestibili, non perché venefici, ma a causa del gusto profondamente amaricante. Il chinotto cresce più o meno in tutto il bacino del Mar Mediterraneo e in Italia è particolarmente diffuso a nord-ovest e a sud-ovest.

Utilizzi e Ricette Utilizzi del frutto chinotto I frutti del chinotto sono utilizzati in ambito alimentare e cosmetico. Costituiscono infatti la base essenziale per aromatizzare molti amari (bevande superalcoliche), come ad esempio il Campari, e certe bevande analcoliche gassate come l'omonimo “chinotto”. L'essenza è disponibile anche in forma di aroma isolato od olio essenziale puro, da usare nelle ricette di pasticceria. Con le fette intere dei frutti di chinotto si possono ottenere canditi, marmellate e sciroppi.

L'aroma di chinotto è molto diffuso anche nella sintesi di profumi e deodoranti, sia per la persona, sia per l'ambiente.

Descrizione Descrizione dell'agrume Il chinotto è un albero di agrumi che cresce fino a un massimo di tre metri d'altezza. La chioma è compatta ed il fusto solido. Si tratta di una pianta molto rustica, senza spine, che produce piccole foglie verdi, fiori bianchi e frutti molto simili alle ben più note arance. Descrizione del frutto I frutti di chinotto sono grandi più o meno come un pugno (circa 150 g di peso e 10 cm di diametro), con scorza arancione leggermente irregolare (aspetto tipico degli agrumi), stratificata in buccia esterna (colorata di arancione e ricca di oli essenziali) e albedo interno (una specie di spugna bianca). La polpa, ricchissima d'acqua, è arancione e organizzata in spicchi (avvolti uno per uno in una membrana protettiva) che contengono piccoli semi. L'odore del chinotto è estremamente caratteristico; le molecole principalmente responsabili del bouquet sono oli essenziali, abbondantemente presenti nella buccia e in minor parte della polpa. Il gusto del frutto è aspro, tipicamente amaro; il sapore è unico nel suo genere, anche se somigliante all'arancio amaro. Descrizione della bevanda chinotto La bevanda chinotto è dolce e amara, di colore nero traslucido o comunque bruno, francamente gassata e dall'odore caratteristico. A Malta, la bevanda di chinotto è detta “kinnie”.

Botanica Cenni botanici sul chinotto Del Genere Citrus e specie myrtifolia, il chinotto è molto probabilmente il risultato di un'evoluzione parallela dell'arancio amaro (specie aurantium). A sua volta, il C. x aurantium costituisce un ibrido molto antico tra il pompelmo (Citrus maxima) e il mandarino (Citrus reticulata). La provenienza originaria è verosimilmente orientale (Cina); il chinotto ha raggiunto la penisola italiana solo nel VI-VII secolo dC.

Tipicamente mediterraneo, il chinotto è un albero che cresce abbondantemente in Italia nord-occidentale (nella provincia ligure di Savona e toscana di Livorno), in Italia sud-occidentale (in tutta la Calabria e la Sicilia), in Francia meridionale, sull'isola di Malta e in Libia. Si presta allo scopo ornamentale e non soffre la vasocoltura. Trattandosi di un agrume, il chinotto produce frutti di tipo esperidio.