Il Chianti Classico invecchiato per almeno due anni (stimati dal 1° gennaio dell'anno di vendemmia), di cui almeno tre mesi in bottiglia, e con una gradazione di almeno 12,5° può guadagnare il titolo di “ Chianti Classico Riserva ”.

Il Chianti Classico è un vino rosso italiano, originario di Castellina in Chianti, Radda in Chianti e Gaiole in Chianti; dal 1984, gode del marchio DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita), il riconoscimento più alto per i vini italiani di qualità.

E' famoso l'abbinamento tra Chianti e carne arrosto di maiale , manzo e pollame, ma anche con stracotti a base di lepre e con formaggi locali stagionati. Più che tradizionale è l'accostamento del Chianti alla bistecca “Fiorentina” , ai salumi di Cinta Senese e di Cinghiale . E' ottimo con il fegato di vitello e con le fave (lì note come “baccelli”). La temperatura di servizio del Chianti Classico è di 16-18 °C; richiede d'essere stappato almeno due ore prima e, se invecchiato, ne esalta le caratteristiche la pratica dello scaraffamento in appositi decanter, debitamente sciacquati e asciugati.

Il clima (continentale) e la morfologia collinare e degli appezzamenti favoriscono la luminosità, il caldo (anche nel primo autunno) ma in alcun modo l'afosità (nemmeno in luglio e agosto). Le escursioni termiche tra la fase diurna e notturna prevengono la maturazione eccessivamente rapida, incompleta e parziale (solo dei grappoli più esposti), assicurando un grado zuccherino adeguato e la formazione di composti essenziali alla maturazione del colore, del bouquet della gradazione alcolica (mai inferiore a 12°). La raccolta e la lavorazione (con tecniche di vinificazione diverse) dell' uva dei vari tipi di Sangiovese avviene quasi sempre in maniera separata e specifica.

Vitigni

Vitigni del Chianti Classico

Il Chianti Classico è un vino composto prevalentemente da uve di Sangiovese; in alternativa può essere formato da un uvaggio con non più del 20% di altri vitigni di uva nera coltivati in Toscana (soprattutto Canaiolo e Malvasia, meglio se entrambi e in egual misura).

Il Sangiovese è un vitigno non troppo delicato, ma con produzione suscettibile alle variabili sia climatiche che territoriali; ergo, l'uva dello stesso Sangiovese coltivato a climi differenti e/o su terreni diversi, pur lavorato in maniera identica, darà origine a vini con bouquet molto differente.

Pur essendo considerato il vitigno toscano per eccellenza (anche grazie a un altro vino locale pregiatissimo ottenuto con le stesse uve, ovvero il Brunello di Montalcino), il Sangiovese non rende in maniera eccelsa su tutto il territorio regionale. In particolare, i sentori floreali maturati nel Chianti Classico sono prerogativa dei terreni arenari, mentre le note di frutti di bosco provengono dalla componente calcarea.

La resa per ettaro del Sangiovese utilizzato per il Chianti Classico è volutamente modesta, per massimizzare ed enfatizzare tutte le caratteristiche di cui parleremo nel prossimo paragrafo.