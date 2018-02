Quali sono i cereali con glutine?

Abbiamo anticipato che, tra i diversi cereali utilizzati nell'alimentazione umana, alcuni di essi contengono due categorie di peptidi - rispettivamente gluteline e prolamine; questi, modificandosi ed interagendo conseguentemente all'aggiunta di acqua, vanno a formare una proteina detta glutine. Ribadiamo nuovamente che il frumento, una delle fonti alimentari più importanti al mondo, è il cereale più ricco di glutine.

I cereali propriamente detti contenenti glutine sono:

Frumenti - Genere Triticum; specie: durum (anche kamut o ssp. turanicum), aestivum

Farro - Genere Triticum; specie: monococcum, dicoccum, spelta

Orzo - Genere Hordeum; specie: vulgare

Segale - Genere Secale; specie: cereale

Triticale - × Triticosecale: ibrido tra Triticum e Secale.

L'avena contiene glutine?

Recenti studi (Why Oats Are Safe and Healthy for Celiac Disease Patients - 2016) hanno dimostrato che l'assunzione di avena (Avena sativa) non induce - nella stragrande maggioranza dei casi - reazioni epiteliali immunomediate della mucosa intestinale tipiche della malattia celiaca.

L'avena contiene avenine, simili ma non uguali alle prolamine del frumento, in quantità del 10-15% sull'apporto proteico totale (contro l'80-85% delle prolamine nell'altro caso). I dati raccolti ci dico che è molto raro (ma non impossibile) che, nei celiaci, le cellule T del sistema immunitario riconoscano e reagiscano agli epitopi avenin-specifici.

Le analisi svolte sui semi forniscono prove dell'assenza di peptidi simili a gliadina tossici nell'avena, confermando che può essere definitivamente considerata sicura per il consumo da parte delle persone celiache. D'altro canto, l'introduzione dell'avena nella dieta priva di glutine dei pazienti affetti da malattia celiaca è consigliata solo dopo il recupero totale della salute intestinale.

Il sorgo contiene glutine?

In passato si credeva che anche il sorgo, utilizzato per la panificazione in Africa, contenesse glutine. Uno studio abbastanza recente (Sorghum, a healthy and gluten-free food for celiac patients as demonstrated by genome, biochemical, and immunochemical analyses - 2013) ha tuttavia smentito questa ipotesi.

Le analisi eseguite sul cereale forniscono prove attendibili sull'assenza di peptidi simili alla gliadina, quindi tossici per i celiaci, nel sorgo. Quanto rilevato conferma pertanto che, nella dieta delle persone celiache, il cereale può essere considerato definitivamente sicuro.

Ciò non toglie che alcune varietà di sorgo, oggi non più utilizzate per l'alimentazione umana, contenessero altri principi attivi potenzialmente nocivi. Questi, che non hanno nulla a che fare con il glutine e la celiachia, appartengono alla categoria dei glucosidi cianogenetici. Va da sé che le tipologie di sorgo utilizzate nell'alimentazione umana siano, per selezione genetica e trattamento, prive di questi fattori e possano essere considerate sicure.