Cedro Candito

Generalità Il cedro candito è un alimento dolce, utilizzato come ingrediente per vari dessert. Nel linguaggio comune si parla anche di cedrini.

E' un prodotto a base di frutta e rientra nelle categorie dei cibi cotti e conservati.

Il cedro candito contiene una notevole percentuale di zucchero (saccarosio), aggiunto a discapito dell'acqua, che viene estratta per osmosi.

Per mezzo della cottura, il cedro candito perde il pool enzimatico tipicamente responsabile dell'imbrunimento della frutta.

La bassa percentuale di activity water (acqua libera), la carenza di enzimi e la scarsità di molecole deperibili (come gli acidi grassi insaturi), fanno del cedro candito un prodotto lungamente conservabile (anche 1 anno non in confezione sigillata), anche a temperatura ambiente.

L'utilizzo di cedro candito nell'alimentazione umana dovrebbe essere di rifinitura, dolcificazione e guarnizione; la quantità media di consumo risulta normalmente piuttosto bassa.

Alcune ricette che contengono il cedro candito sono: panettone, cassata siciliana, cannoli, panforte, panpepato, pastiera napoletana ecc.

Il cedro candito può essere acquistato o prodotto a livello casalingo.

Caratteristiche Nutrizionali Il cedro candito è un alimento molto calorico.

L'energia proviene quasi esclusivamente dagli zuccheri semplici, ovvero dal saccarosio.

Le fibre sono soddisfacenti, mentre il colesterolo è assente.

Per quel che riguarda le vitamine e i minerali, il cedro candito non ha molto da offrire. Tutte le vitamine del frutto fresco sensibili alla temperatura vengono perdute, mentre i sali minerali tendono a disperdersi all'esterno durante la cottura in acqua.

Bisogna ricordare che non si tratta di un prodotto adatto all'alimentazione ordinaria, soprattutto in porzioni considerevoli.

In caso di sovrappeso e malattie del metabolismo (soprattutto iperglicemia o diabete mellito tipo 2 e ipertrigliceridemia) andrebbe evitato o rimpiazzato con la frutta fresca (invece ricca di acqua, minerali, vitamine, fibre e antiossidanti).

Può favorire le carie dentarie.

Non contiene lattosio e glutine, ragion per cui non ha controindicazioni verso queste intolleranze alimentari.

Si presta alla filosofia vegetariana e vegana.

La porzione media, volendo utilizzarlo come snack “una tantum”, non dev'essere superiore a 50 g (circa 90 kcal).